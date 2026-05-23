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US-Präsident Trump erwägt neue Angriffe

USA bereiten mögliche neue Angriffe auf den Iran vor

Samstag, 23. Mai 2026 | 02:57 Uhr
US-Präsident Trump erwägt neue Angriffe
APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
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Von: APA/AFP

Die USA bereiten Medienberichten zufolge mögliche neue Angriffe auf den Iran vor. Das Nachrichtenportal “Axios” berichtete am Freitag, US-Präsident Donald Trump habe in der Früh eine Sitzung mit seinen engsten Beratern abgehalten. Trump erwäge ernsthaft neue Angriffe, sollte es bei Verhandlungen mit Teheran keinen Durchbruch geben. Auch der US-Sender CBS berichtete von möglichen neuen Angriffen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Trump selbst hatte am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social erklärt, er könne wegen “Umständen” nicht an der bevorstehenden Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. teilnehmen. Nähere Angaben zu diesen Umständen hatte der US-Präsident nicht gemacht.

Pakistans Armeechef Asim Munir in Teheran

Ebenfalls am Freitag war Pakistans Armeechef Asim Munir im Zuge der Vermittlungsbemühungen seines Landes im Iran-Krieg zu einem Besuch in Teheran eingetroffen. Pakistan tritt im Iran-Krieg als Vermittler zwischen den USA und dem Iran auf.

Die USA und Israel hatten Ende Februar den Iran-Krieg mit Angriffen auf die Islamische Republik begonnen. Als Reaktion griff Teheran Ziele in Israel und in der Golfregion an und blockierte weitgehend die für den Welthandel bedeutende Straße von Hormuz vor seiner Küste. Seit Anfang April gilt eine fragile Waffenruhe im Iran-Krieg.

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