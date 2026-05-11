Van der Bellen besucht die Slowakei

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fährt zu Wochenbeginn gleich zwei Mal in die Slowakei: Am Montag absolviert er einen bilateralen Besuch bei seinem Amtskollegen Peter Pellegrini, und am Dienstag nimmt er am jährlichen Dreier-Treffen mit Pellegrini und dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel im sogenannten “Slavkov-Format” teil. Österreich übernimmt im Juli für ein Jahr den Vorsitz in diesem Kooperationsformat.

Pellegini wird Van der Bellen um 10 Uhr vor dem Präsidentenpalast in Bratislava mit militärischen Ehren empfangen. Für 11.40 Uhr ist eine Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter angesetzt. Nach einer Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten sind noch Treffen mit Parlamentspräsident Richard Raši und Ministerpräsident Robert Fico geplant. Das Treffen von Pellegrini, Van der Bellen und Pavel findet am Dienstag auf der Burg Devín (Theben) an der slowakisch-österreichischen Grenze und dem Danubiana-Museum auf einer Donauinsel einige Kilometer stromabwärts von Bratislava statt.

Im Mittelpunkt der Gespräche des Bundespräsidenten dürfte die erwartete neue Dynamik in der Europapolitik nach dem Machtwechsel in Ungarn stehen. Der am Samstag gewählte ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat sich für eine breitere Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Staaten ausgesprochen, unter Einbindung Österreichs, Sloweniens und Kroatiens. Van der Bellen und Pellegrini pflegen enge Kontakte. Der slowakische Präsident hatte im September 2024 – drei Monate nach seinem Amtsantritt – erstmals Wien besucht. Im März 2025 sahen sie einander bei einem von Pavel ausgerichteten Dreier-Treffen in Slavkov (Austerlitz), und im September 2025 war Van der Bellen für eine Ausstellungseröffnung in Bratislava.