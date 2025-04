Van der Bellen würdigt Franziskus als “Hoffnungswegweiser”

Von: apa

Als “Inspiration für Millionen Gläubige und weit darüber hinaus” sowie “Wegweiser der Hoffnung” hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen den verstorbenen Papst Franziskus gewürdigt. Er sei ein “Papst für soziale Gerechtigkeit” gewesen und “ganz nah den Menschen”. Für Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ist der Tod von Franziskus “ein schmerzlicher Verlust für die katholische Kirche und für viele Menschen rund um den Globus”. Tief betroffen zeigten sich auch die Bischöfe.

“Er reiste nach Lampedusa zu den Flüchtlingen und gedachte dort der vielen Toten im Mittelmeer. Er setzte sich für die Bewahrung der Schöpfung ein. Er sorgte dafür, dass Obdachlose in der Nähe des Petersplatzes duschen können. Er kritisierte menschenverachtende Worte und Gesten”, erinnerte Van der Bellen an Franziskus. “‘Ich war fremd. Und ihr habt mich aufgenommen’, diese Bibelstelle hat er nicht nur öffentlich zitiert, er hat sie gelebt.” Franziskus habe nie weggeschaut – “er schaute hin, und mit ihm die Welt”. Immer wieder habe er einen Scheinwerfer dorthin gerichtet, wo er das Wohl der Menschen gefährdet gesehen habe. Für ihn werde der Name Franziskus immer für Nähe und Menschlichkeit stehen, so Van der Bellen.

Auch Kanzler würdigt verstorbenen Papst

Für Kanzler Stocker wird “der unermüdliche Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz” des Papstes unvergessen bleiben, meinte er in einer Aussendung. “Sein Wirken als Verbinder zwischen Nationen, Religionen und Kulturen hat unzählige Menschen inspiriert. Papst Franziskus’ Glaube, seine Demut und sein Dienst an den Schwächsten der Gesellschaft werden als sein Vermächtnis weiterleben.” Franziskus habe in seinem Dienst als Nachfolger Petri weltweit viele Menschen inspiriert, betonte auch die für Religionsfragen zuständige Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) in einem Tweet – “durch seine Bescheidenheit, seinen Einsatz für Gerechtigkeit & den offenen Dialog mit allen”.

Lackner: “Stimme für den Frieden in einer Welt des Krieges”

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, kündigte an, dass am Ostermontag um 17 Uhr in ganz Österreich die Kirchenglocken für 10 Minuten läuten, Kirchen und kirchliche Gebäude werden schwarz beflaggt. Franziskus habe “die Kirche gezeigt, die sich den Armen zuwendet, den Benachteiligten, den Unterdrückten; die all jenen nachgeht, die ihr fern sind”, so Lackner laut Kathpress. “Er war eine Stimme für den Frieden in einer Welt des Krieges, er weinte öffentlich um das Leid der Unschuldigen.”

Franziskus habe mit seinem Auftreten nach seiner Wahl überrascht, betonte Lackner. Und zuletzt habe er nochmals überrascht, “als er noch einmal alle Kräfte sammelte, um nach schwerster Erkrankung zur Feier der Auferstehung bei den Menschen sein zu können”.

Auch die katholischen Laienverbände zeigten sich betroffen: Der Präsident der Katholischen Aktion Österreich, Ferdinand Kaineder, nannte Franziskus laut Kathpress einen “Mann der Überraschungen”. Schon seine Namenswahl sei ein deutliches Zeichen für einen neuen Stil gewesen. Mit seinen klaren Worten und Gesten habe er Hoffnung und Zuversicht gespendet – auch über kirchliche Kreise hinaus”, so Kaineder. Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) betonte die Rolle von Franziskus als Brückenbauer “in einer Zeit der Kriege und Krisen” zwischen den christlichen Kirchen, den Religionen der Welt und den Kulturen.

Würdigung auch von anderen Religionsvertretern

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka würdigte den Einsatz des Papstes für die Schöpfung und in sozialen Fragen. Franziskus habe “das Evangelium glaubwürdig in der Welt verkündet”, sei konsequent für Verständigung und Versöhnung eingetreten und habe sich intensiv für die Bewahrung der Schöpfung in der ganzen Welt eingesetzt, hieß es in einer Aussendung. Kritisch merkte er an, dass sich in Franziskus’ Amtszeit “die Hoffnung, dass das gemeinsame Abendmahl zwischen katholischen und evangelischen Christen möglich werde, sich jedoch nicht erfüllt hat”. In dieser Frage habe sich nichts Substanzielles bewegt.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs (IGGÖ) nannte Franziskus in einer Aussendung einen “unermüdlichen Förderer des interreligiösen Dialogs”, der sich stets für Verständigung insbesondere zwischen Christentum und Islam eingesetzt habe. “Seine Botschaft von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden ist ein bleibendes Vermächtnis”, hieß es in einer Aussendung. Der griechisch-orthodoxe Metropolit von Austria und Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich, Arsenios, nannte den Tod des Papstes auch für die Orthodoxie gegenüber Kathpress einen “großen Verlust”. Als “Friedenspapst” würdigte ihn der Wiener armenisch-apostolische Bischof Tiran Petrosyan.

Zahlreiche Reaktionen aus der Politik

Mit Franziskus verliere die Welt “einen Brückenbauer, der dafür bekannt war, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen”, betonte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) auf X. “Er stritt für Reformen und Erneuerung und wurde nie müde, Haltung zu zeigen und Ungerechtigkeiten anzusprechen. Seine starke Stimme für Gerechtigkeit, Kinder- und Menschenrechte und ein solidarisches Miteinander hat vielen Menschen Kraft gegeben.”

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erinnerte daran, dass Franziskus noch am gestrigen Sonntag den Ostersegen gespendet habe. Er habe sich der Reform der Kirche und dem Frieden verschrieben, meinte sie auf X.

“Tief betroffen” äußerte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung. Die Welt verliert mit dem verstorbenen Papst nicht nur das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, sondern auch eine “herausragende moralische Instanz unserer Zeit”. “Sein Einsatz für soziale Gerechtigkeit, seine klaren Worte gegen Ausgrenzung, Armut und Umweltzerstörung sowie sein stetiger Appell zu Frieden und Dialog haben weltweit Wirkung gezeigt.”

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler betonte in einer Aussendung, dass die Welt mit dem Tod von Franziskus “eine große geistliche und ethische Instanz” verliere. Sein Wirken als “Papst vom anderen Ende der Welt” sei von tiefer Menschlichkeit, eindringlichem Engagement für sozialen Zusammenhalt und Gerechtigkeit geprägt gewesen, so Kogler in einer Aussendung. Unmissverständlich sei auch sein Bekenntnis und Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz gewesen.

Auch zahlreiche Landeshauptleute äußerten sich betroffen über den Tod von Franziskus. “Er war weltweit ein Licht für die Christen und auch andere Glaubensgemeinschaften”, meinte etwa der Salzburger Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP), derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, in einer Aussendung. “Seine Reformen, seine Toleranz und seine Menschlichkeit werden mir in besonderer Erinnerung bleiben. Er war kurz gesagt ein ganz besonderes Kirchenoberhaupt.”