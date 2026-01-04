Venezuelas Militär unterstützt Interimspräsidentin Rodríguez

Von: APA/AFP/dpa

Das Militär in Venezuela unterstützt die Ernennung von Delcy Rodríguez zur Interims-Staatschefin. Verteidigungsminister Vladimir Padrino erklärte am Sonntag in einer Fernsehansprache, die Streitkräfte des Landes billigten die Entscheidung des Obersten Gerichts, die bisherige Stellvertreterin von Präsident Nicolás Maduro nach dessen Gefangennahme durch das US-Militär mit den Amtsgeschäften zu betrauen. Zugleich bezeichnete der Minister den US-Einsatz als “feige Entführung”.

Dabei seien “kaltblütig” eine Reihe von Maduro-Leibwächtern getötet worden, ergänzte er. Seine Landsleute rief er auf, “in den kommenden Tagen alle Aktivitäten wieder aufzunehmen, sei es in der Wirtschaft, im Arbeitsleben oder im Bildungswesen”. Sie sollten Frieden und Ordnung wahren und nicht “Drohungen und der Angst nachgeben, die man uns aufzwingen will”.

Das Militär ist der entscheidende Machtfaktor in Venezuela, das Maduros autoritärer Regierung bisher treu ergeben war. Im gesamten Staatsgebiet würden Einheiten der Streitkräfte und der Polizei aktiviert, um die “imperialistische Aggression” der Vereinigten Staaten zurückzuschlagen, hieß es am Sonntag.

Die US-Armee hatte Venezuela in der Nacht zum Samstag angegriffen und Maduro sowie dessen Frau gefangen genommen. Anschließend wurde der seit Jahren in Venezuela regierende linksnationalistische Staatschef nach New York gebracht, wo ihm von der US-Justiz wegen “Verschwörung zum Drogen-Terrorismus” der Prozess gemacht werden soll.

Rodríguez: Maduro “einziger Präsident Venezuelas”

Rodríguez wurde nach der Gefangennahme Maduros vom Obersten Gericht Venezuelas gemäß der Verfassung des südamerikanischen Landes damit betraut, “vorübergehend alle mit dem Amt des Präsidenten verbundenen Eigenschaften, Pflichten und Befugnisse zu übernehmen und auszuüben”. In einer ihrer ersten Stellungnahmen erklärte sie, Maduro sei “der einzige Präsident Venezuelas”. Sie forderte von Washington dessen Freilassung und erklärte zugleich, ihre Regierung werde Venezuela und seine “natürlichen Ressourcen verteidigen”.

US-Präsident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, die USA würden künftig Venezuela führen. Rodríguez habe sich kooperativ gezeigt. US-Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag, die US-Regierung sei zur Zusammenarbeit mit der verbleibenden Führung in Venezuela bereit. “Wir werden alles anhand ihrer Taten beurteilen und wir werden sehen, was sie tun”, sagte der Minister dem TV-Sender CBS News. Zugleich drohte er: “Wenn sie nicht die richtige Entscheidung treffen, werden die Vereinigten Staaten weiterhin über mehrere Einflussmöglichkeiten verfügen.”

Außerdem erklärte Rubio gegenüber dem Sender, warum neben Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores nicht weitere Regierungsmitglieder festgenommen worden sind. “Man kann nicht einfach reingehen und fünf Leute auf einmal festnehmen.” Es gebe jetzt schon viel Kritik an dem US-Einsatz, an dem neben dem Militär auch Eliteeinheiten beteiligt waren.

“Stellen Sie sich vor, was für ein Aufschrei von allen Seiten käme, wenn wir tatsächlich vier Tage dort bleiben müssten, um vier weitere Personen festzunehmen”, sagte Rubio CBS News weiter. Maduro und seine Ehefrau hätten im Rahmen der Operation “höchste Priorität” gehabt, sagte er.

Rubio: “Wir brauchen Venezuelas Öl nicht”

Laut Rubio wollen die USA die venezolanische Ölindustrie aber nicht aus wirtschaftlichem Interesse kontrollieren. Die Vereinigten Staaten verfügten selbst ausreichend über eigenes Öl, sagte Rubio in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des US-Senders NBC News. Es gehe vielmehr darum, dass die riesigen Ölreserven Venezuelas nicht weiter unter Kontrolle von Gegnern der USA stünden.

Washington werde nicht zulassen, dass Venezuela zu einem Stütz- und Operationspunkt für Länder wie China, Russland oder dem Iran sowie für die proiranische Miliz Hisbollah werde, so Rubio. Die Ausbeutung von Ressourcen durch externe Akteure, wie sie in anderen Weltregionen zu beobachten sei, werde Washington in Lateinamerika nicht akzeptieren. “Hier leben wir, und wir werden nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre als Operationsbasis für Gegner, Konkurrenten und Rivalen der Vereinigten Staaten dient”, sagte Rubio.

Land verfügt über immense Ölvorkommen

US-Präsident Donald Trump hatte Venezuela in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, den Drogenschmuggel in die USA aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Die venezolanische Regierung warf den USA dagegen vor, es allein auf die riesigen Ölreserven des Landes abgesehen zu haben.

Tatsächlich kündigte Trump bei seiner Pressekonferenz an, die großen US-Ölkonzerne würden nun in Venezuela “reingehen, Milliarden Dollar ausgeben, die schwer beschädigte Infrastruktur reparieren, die Öl-Infrastruktur, und anfangen, Geld für das Land zu machen”. “Wir werden große Mengen Öl verkaufen”, sagte er. Doch würden die US-Sanktionen auf Öl aus Venezuela vorerst “voll in Kraft bleiben”.

Trump beschuldigte die Regierung Maduro, “unser gesamtes Öl” gestohlen zu haben. “Wir werden es zurückholen”, sagte er. Das werde die USA nichts kosten. “Viel Geld kommt aus dem Boden, wir werden zurückbezahlt für alles, was wir ausgeben.” Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt.

Hegseth: Venezuela-Einsatz “genau das Gegenteil” zu Irak

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sah beim Venezuela-Einsatz keine Parallelen zum US-Einsatz im Irak. Auf die Frage, ob der Einsatz tatsächlich anders war als beim Intervenieren der US-Streitkräfte im Irak, sagte er dem Sender CBS News: “Es ist genau das Gegenteil. Wir haben jahrzehntelang Unsummen ausgegeben und mit Blut bezahlt, ohne wirtschaftlich etwas dafür zu erhalten.” Präsident Trump habe die Spielregeln geändert.

Hegseth, der sich seit einiger Zeit als Kriegsminister bezeichnet, machte keinen Hehl aus den wirtschaftlichen Absichten der USA in Venezuela. “Wir können ihnen helfen und gleichzeitig die Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre stärken”, sagte er. Er rechtfertigte den Einsatz damit, dass Venezuela eine lange Geschichte als reiches und wohlhabendes Land gehabt habe. “Dies wurde seinen Bürgern durch eine schreckliche Führung gestohlen.”

Die USA waren 2003 unterstützt von einer internationalen Koalition in den Irak einmarschiert und hatten den autoritären Herrscher Saddam Hussein gestürzt. 2011 zogen die amerikanischen Truppen aus dem ölreichen Golfstaat ab, kehrten aber drei Jahre später zurück, um die örtlichen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen. Trotz des langjährigen US-Einsatzes gelang es nicht, im Irak Stabilität oder eine funktionierende Demokratie zu etablieren. Korruption und Misswirtschaft sind weit verbreitet.