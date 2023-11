Verabschiedung der scheidenden Abgeordneten

Bozen – Landtagspräsident Noggler hat am heutigen Dienstagnachmittag den Abgeordneten, die den Landtag mit dem Wechsel von der XVI. zur XVII. Legislaturperiode verlassen haben, für ihren Einsatz gedankt

„Vielen Dank, dass ihr heute hier in der Aula des Landtages seid, an diesem Ort, an dem wir miteinander gearbeitet haben und auch einige Meinungsverschiedenheiten hatten. Aber letztlich haben wir doch immer wieder zusammengefunden und haben ein Ziel verfolgt, das allen gemeinsam ist: zum Wohle der Bevölkerung zu arbeiten“, betonte Landtagspräsident Josef Noggler zur Begrüßung der Abgeordneten, die mit dem Ende der XVI. Legislaturperiode den Landtag verlassen haben.

Mit dem Wechsel einer Legislatur scheiden immer wieder einige der bisherigen Abgeordneten aus dem Landtag aus – in den beiden vorherigen Legislaturperioden waren es 14 bzw. 19, diesmal nun 15: Paula Bacher, Massimo Bessone, Riccardo Dello Sbarba, Peter Faistnauer, Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer, Gert Lanz, Rita Mattei, Diego Nicolini, Helmuth Renzler, Hanspeter Staffler, Helmut Tauber, Josef Unterholzner, Manfred Vallazza, Giuliano Vettorato und Carlo Vettori. Unter den scheidenden Abgeordneten sind sowohl solche, die eine Gesetzgebungsperiode im Landtag waren, als auch solche, die mehrere Legislaturen im Hohen Haus saßen, einige haben sich nicht mehr der Wahl gestellt, andere wurden nicht bestätigt.

Es sei, erklärte Marco Galateo, der als Vizepräsident des Landtags ebenso wie die Präsidialsekretäre Maria Elisabeth Rieder, Hubert Messner und Franz Locher bei der Verabschiedung dabei war, „nicht wichtig, stark zu sein, sondern aufzustehen, wenn man gefallen ist. Denn die Politik ist nun einmal aus Wellen gemacht, einmal sind die einen oben, einmal die anderen.”

Manchmal gewinne man, manchmal verliere man, bestätigte der scheidende Abgeordnete und Landesrat Massimo Bessone – auch im Namen seiner Kollegen, die in der XVII. Legislatur nicht mehr im Landtag sitzen. Bessone unterstrich, dass er in den vergangenen fünf Jahren viel gelernt habe und dankte dem Landtagspräsidium und allen Mitarbeitern.

Es gebe, sagte Landtagspräsident Noggler, „neben der Politik auch andere Möglichkeiten, den Menschen zur Seite zu stehen”, bevor er den anwesenden Abgeordneten (einige der scheidenden Abgeordneten hatten sich entschuldigt und waren bei dem Treffen nicht dabei) eine Miniatur des Freskos von Karl Plattner überreichte, das eine ganze Wand des Sitzungssaals ausfüllt und eine markante Darstellung des Landes Südtirol, seiner Landschaft und Bevölkerung ist. „Dieses Gemälde hat eure Arbeit im Landtag stets begleitet“, sagte Noggler. „Nehmt es zur Erinnerung und als Dank für euren Einsatz.“