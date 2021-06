„Vergelt’s Gott“ den Burggräfler Alt-Bürgermeistern

Meran – Mit etwas Verspätung, aber deshalb nicht weniger herzlich, sagte die SVP-Spitze des Burggrafenamtes jüngst Dankeschön – und zwar jenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die im vergangenen Jahr aus dem Amt geschieden sind. Im Braugarten in Forst wurde ihnen von Bezirksobmann Martin Ganner und seiner Stellvertreterin Rosmarie Pamer, Senatorin Julia Unterberger, Landesrat Arnold Schuler und Landtagsabgeordneter Jasmin Ladurner noch einmal gebührend Anerkennung gezollt.

Der Termin war schon lange vorgemerkt; aufgrund der Corona-Pandemie hatte man die feierliche Verabschiedung aber immer wieder verschieben müssen. Jüngst richtete die SVP-Leitung des Burggrafenamtes noch einmal ein Dankeschön an die ausgeschiedenen Bürgermeister. Gleichzeitig wurden auch ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger offiziell begrüßt. Nachdem das vergangene Jahr vor allem von Videokonferenzen geprägt war, bat dieses Treffen – unter Einhaltung der Corona-Regeln – wieder die Möglichkeit eines direkten Austausches.

Zu den Burggräfler Alt-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeistern gehören mittlerweile Beatrix Mairhofer (von 2010 bis 2020 Bürgermeisterin von Ulten), Ludwig Busetti (2015-2020, Nals), Albert Gögele (2010-2020, Partschins), Andreas Heidegger (2004-2020, Naturns), Luis Kröll (2004-2020, Schenna), Walter Mairhofer (2004-2020, Marling), Andreas Peer (2010-2020, Hafling), Roland Pernthaler (2010-2020, Tscherms) und Konrad Pfitscher (1990-2010 und 2014-2020, St. Leonhard). Für sie gab es nicht nur anerkennende Worte von Martin Ganner und Rosmarie Pamer, sondern auch ein kleines Geschenk.

Neu gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Burggrafenamt sind Sonja Plank (Hafling), Felix Lanpacher (Marling), Zeno Christanell (Naturns), Luis Forcher (Partschins), Annelies Pichler (Schenna), Robert Tschöll (St. Leonhard), Astrid Kuprian (Tschrems) und Stefan Schwarz (Ulten). In Meran und Nals werden voraussichtlich am 10. Oktober die neuen Bürgermeister gewählt. Die SVP-Mandatare Julia Unterberger, Arnold Schuler und Jasmin Ladurner hatten die Kosten für die gelungene Feier im Braugarten in Forst übernommen.