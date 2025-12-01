Vergessene Mülltonnen: Bozen verschärft Kontrollen und Strafen

Von: mk

Bozen – In den letzten Monaten hat die Stadt Bozen die Müllsituation in den einzelnen Stadtvierteln gezielt unter die Lupe genommen. Die Verantwortlichen wollten sich ein genaues Bild davon machen, was sich ändern muss, damit die Müllsammlung reibungslos funktionieren kann. Und sie haben festgestellt, dass es immer häufiger Probleme mit „vergessenen“ Restmüll- und Wertstofftonnen gibt. Die Tonnen bleiben nach der Entleerung häufig deutlich länger als erlaubt an den Sammelstellen oder am Straßenrand zurück – zum Schaden aller. Denn die herumliegenden Mülleimer nehmen Platz weg und geben ein ungepflegtes Bild ab.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass manche Personen ihre entleerten Müll- oder Wertstoffeimer überhaupt nicht mehr von der Sammelstelle abholen, weil die Eimer nicht offiziell registriert sind oder weil die Müllgebühren nicht bezahlt wurden. Ein solches Verhalten ist nicht nur unangebracht, es ist auch respektlos, weil all jene den Schaden haben, die die Regeln beachten und ihren Müll korrekt entsorgen.

Bozens Abfallbetrieb SEAB hat nun auf seiner Website eine aktuelle Übersicht veröffentlicht, die genaue Angaben zu den Tagen und Uhrzeiten enthält, an denen die Tonnen zu den Sammelstellen gebracht werden dürfen bzw. spätestens wieder abgeholt werden müssen. Damit will SEAB den Bürgerinnen und Bürgern die korrekte Entsorgung der Abfälle und Wertstoffe erleichtern und verhindern, dass die Tonnen nach der Entleerung versehentlich zu spät eingesammelt werden.

Bozens Umweltstadtrat Marco Caruso appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, diese Bereitstellungszeiten zu beachten. „Wir brauchen die Mitarbeit aller. Die Mülltonnen rechtzeitig wieder von der Sammelstelle abzuholen, ist eine Regel und keine Nebensache. Es zeugt davon, dass wir mit dem Ort, an dem wir leben, verantwortlich umgehen. Deshalb dürfen wir es auch nicht zulassen, dass einige Wenige die Arbeit und Mühen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung durch ihr Verhalten zunichtemachen.“

Die Stadt Bozen fordert ihre Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und Hausverwaltungen erneut auf, sich an die Regeln zu halten, die offiziellen Bereitstellungszeiten zu beachten und die Mülleimer nicht länger als erlaubt am Straßenrand zu „vergessen“. Für die nächsten Wochen kündigte Stadtrat Caruso gezielte Kontrollen an. Stehen Mülleimer außerhalb der erlaubten Zeit oder ohne offizielle Kennzeichnung am Straßenrand, wird ein Bußgeld fällig. „Wir dürfen diesen Auswüchsen nicht länger zusehen, denn wir verdienen uns eine saubere und ordentliche Stadt, und deshalb werden wir als Stadtverwaltung entschlossen handeln.“