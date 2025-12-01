Aktuelle Seite: Home > Politik > Vergessene Mülltonnen: Bozen verschärft Kontrollen und Strafen
Gegen ein ungepflegtes Stadtbild

Vergessene Mülltonnen: Bozen verschärft Kontrollen und Strafen

Montag, 01. Dezember 2025 | 17:50 Uhr
Contenitori-dei-rifiuti-abbandonati-sulle-strade-controlli-e-sanzioni-in-arrivo
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In den letzten Monaten hat die Stadt Bozen die Müllsituation in den einzelnen Stadtvierteln gezielt unter die Lupe genommen. Die Verantwortlichen wollten sich ein genaues Bild davon machen, was sich ändern muss, damit die Müllsammlung reibungslos funktionieren kann. Und sie haben festgestellt, dass es immer häufiger Probleme mit „vergessenen“ Restmüll- und Wertstofftonnen gibt. Die Tonnen bleiben nach der Entleerung häufig deutlich länger als erlaubt an den Sammelstellen oder am Straßenrand zurück – zum Schaden aller. Denn die herumliegenden Mülleimer nehmen Platz weg und geben ein ungepflegtes Bild ab.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass manche Personen ihre entleerten Müll- oder Wertstoffeimer überhaupt nicht mehr von der Sammelstelle abholen, weil die Eimer nicht offiziell registriert sind oder weil die Müllgebühren nicht bezahlt wurden. Ein solches Verhalten ist nicht nur unangebracht, es ist auch respektlos, weil all jene den Schaden haben, die die Regeln beachten und ihren Müll korrekt entsorgen.

Bozens Abfallbetrieb SEAB hat nun auf seiner Website eine aktuelle Übersicht veröffentlicht, die genaue Angaben zu den Tagen und Uhrzeiten enthält, an denen die Tonnen zu den Sammelstellen gebracht werden dürfen bzw. spätestens wieder abgeholt werden müssen. Damit will SEAB den Bürgerinnen und Bürgern die korrekte Entsorgung der Abfälle und Wertstoffe erleichtern und verhindern, dass die Tonnen nach der Entleerung versehentlich zu spät eingesammelt werden.

Bozens Umweltstadtrat Marco Caruso appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, diese Bereitstellungszeiten zu beachten. „Wir brauchen die Mitarbeit aller. Die Mülltonnen rechtzeitig wieder von der Sammelstelle abzuholen, ist eine Regel und keine Nebensache. Es zeugt davon, dass wir mit dem Ort, an dem wir leben, verantwortlich umgehen. Deshalb dürfen wir es auch nicht zulassen, dass einige Wenige die Arbeit und Mühen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung durch ihr Verhalten zunichtemachen.“

Die Stadt Bozen fordert ihre Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und Hausverwaltungen erneut auf, sich an die Regeln zu halten, die offiziellen Bereitstellungszeiten zu beachten und die Mülleimer nicht länger als erlaubt am Straßenrand zu „vergessen“. Für die nächsten Wochen kündigte Stadtrat Caruso gezielte Kontrollen an. Stehen Mülleimer außerhalb der erlaubten Zeit oder ohne offizielle Kennzeichnung am Straßenrand, wird ein Bußgeld fällig. „Wir dürfen diesen Auswüchsen nicht länger zusehen, denn wir verdienen uns eine saubere und ordentliche Stadt, und deshalb werden wir als Stadtverwaltung entschlossen handeln.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
31
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
29
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 