Doppelpack von Gersich beschert den Foxes drei Punkte

Verrückter Sieg von Bozen in Fehérvár

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 22:41 Uhr
sae_5275
©Soós Attila
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia darf wieder lachen: Im weit entfernten Székesfehérvár bezwingen die Südtiroler Hydro Fehervar AV19 mit 4:3. Ein Erfolg, der vor allem dem Doppelpack von Shane Gersich in den letzten drei Minuten zu verdanken ist: Zunächst bringt er seine Mannschaft in Führung, die jedoch umgehend durch den Ausgleichstreffer von Hari egalisiert wird, ehe er 53 Sekunden vor der Schlusssirene erneut trifft und damit die drei Punkte sichert. Durch diesen Sieg schließen die Weiß-Roten zu Salzburg (das allerdings noch ein Spiel mehr ausgetragen hat) auf dem dritten Tabellenplatz mit 69 Punkten auf. Am Freitag geht es um 19:45 Uhr mit dem Heimspiel gegen FTC-Telekom weiter. Zu diesem Anlass wurde eine Student Night organisiert, mit Eintritt um 1 € für alle Studierenden bis 25 Jahre.

Der Spielverlauf:

Coach Shedden muss auf die verletzten Vallini, Barberio und Seed verzichten. Zudem bleiben Harvey und Marchetti aus Rotationsgründen außen vor.

Die Ungarn starten druckvoll in die Partie, Gibson wird sofort stark gefordert und glänzt mit einer entscheidenden Parade gegen Erdely, der frei vor dem Tor auftaucht. Danach finden die Foxes besser ins Spiel und übernehmen die Kontrolle: McClure trifft den Pfosten, Pollock kommt zweimal aus dem Slot gefährlich zum Abschluss, verfehlt das Tor jedoch jeweils knapp. In der 15. Minute fällt das verdiente 1:0 für die Gäste: Reijola lässt einen Rebound nach einem Schuss von Gildon von der blauen Linie abprallen, Mantenuto reagiert am schnellsten und drückt den Puck ins Netz. Bozen versucht nachzulegen, doch diesmal ist der Heimgoalie beim Nachschuss von Gersich aufmerksam.

Wie schon im ersten Drittel kommt Fehervar auch im zweiten Abschnitt besser aus der Kabine. Bozen und Gibson halten dagegen und erhöhen anschließend wieder den Druck, kommen durch Brunner und Gildon erneut zu guten Chancen. Die Foxes scheinen das Spiel im Griff zu haben, doch 28 Sekunden Blackout drehen die Partie zugunsten der Magyaren: In der 32. Minute zieht Terbocs zu einem Coast-to-Coast-Solo an, taucht allein vor dem Torhüter auf und erzielt den Ausgleich. Nur 28 Sekunden später öffnet die Bozner Defensive eine große Lücke für Gerlach, der den nachrückenden Hari bedient – 2:1. Die Gäste werfen sofort alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch trotz längerer Offensivphase hält Fehervar stand. Im Schlussabschnitt des Drittels gerät Bozen nochmals unter Druck, übersteht zunächst ein ungarisches Powerplay und rettet sich dann mit Mühe bis zur Sirene.

©Soós Attila

Das dritte Drittel wird – vor allem in der Schlussphase – zu einem wahren Emotionswirbel. Die Foxes müssen ein weiteres Unterzahlspiel überstehen und kommen in der 45. Minute zum Ausgleich: Ein Schuss von Cairns von der blauen Linie wird von McClure unhaltbar für Reijola abgefälscht. Kurz darauf stemmt sich erneut das Penalty Killing erfolgreich gegen den Gegner. Wieder komplett, stürmen die Gäste auf der Suche nach der Führung nach vorne, die nur knapp verpasst wird – bei hochkarätigen Chancen durch Schneider, Bradley (im Powerplay) und McClure. Die letzten vier Minuten sind reiner Hockey-Wahnsinn. In der 57. Minute zaubert Gersich ein Meisterstück aufs Eis: Er geht ins Eins-gegen-eins, schützt den Puck hervorragend und trifft zum 3:2. Fehervar gibt jedoch nicht auf und gleicht 61 Sekunden später erneut aus – Hari, am zweiten Pfosten vergessen, verwertet einen freien Puck zum 3:3. Die drohende vierte Overtime in Folge wird jedoch einmal mehr von Gersich verhindert: 53 Sekunden vor der Schlusssirene verwertet der US-Amerikaner ein perfektes Zuspiel von Gildon und erzielt den Siegtreffer.

Facebook/HC Bozen – Bolzano Foxes

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 3 – 4 [0-1; 2-0; 1-3]

Tore: 14:36 Daniel Mantenuto (0-1); 31:59 Istvan Terbocs (1-1); 32:27 Janos Hari (2-1); 44:17 Brad McClure (2-2); 56:34 Shane Gersich (2-3); 57:35 Janos Hari (3-3); 59:07 Shane Gersich (3-4)

Torschüsse: 31-42
Strafminuten: 2-8

Schiedsrichter: Piragic, Smetana / Riecken, Vaczi
Zuschauer: 3.160

 

 

 

