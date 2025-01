Videokonferenz mit Blick auf den Dreier-Landtag

Von: mk

Bozen – Im Vorfeld der gemeinsamen Sitzung, die am 11. und 12. Juni in Meran stattfinden wird, haben die Präsidenten der drei Landtage von Südtirol, Tirol und Trentino ihre Gespräche fortgesetzt. Organisiert vom Landtag Trient fand heute Vormittag eine Videokonferenz zwischen Arnold Schuler (Südtirol), Claudio Soini (Trient) und der Tiroler Landtagsdirektorin Renate Fischler, statt, die die Präsidentin des Tiroler Landtags, Sonja Ledl Rossmann, vertrat.

Die Vertreter der Landtage tauschten sich über die jeweiligen Anträge aus und zeigten sich dabei weitgehend einig. Zudem wurden Fristen und organisatorische Details besprochen sowie weitere Arbeitstreffen geplant.

Bis Freitag, den 14. Februar 2025, müssen die Anträge, die in der gemeinsamen Sitzung behandelt werden sollen, beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtags eingereicht werden. Im Einzelnen werden in Meran 21 Anträge aus den drei Gebieten behandelt: sechs (drei von der Mehrheit und drei von der Opposition) sind jene, die von den Landtagen jedes Gebiets eingereicht werden, dazu kommt noch ein Antrag jedes Präsidenten. Am Montag, den 7. April, wird die Interregionale Kommission die Tagesordnung für die gemeinsame Sitzung vorbereiten.