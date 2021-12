Videoüberwachung in Sinich wird ausgebaut

Meran – Die Verteilung der Aufgabenbereiche innerhalb der Meraner Stadtregierung ist abgeschlossen. Außerdem hat sich die Stadtregierung mit der Sicherheit in den Stadtvierteln befasst: So wird die Videoüberwachung in Sinich ausgebaut.

Die jeweiligen Aufgabenbereiche der Mitglieder des neuen Gemeindeausschusses wurden wie folgt aufgeteilt: Bürgermeister Dario Dal Medico: Amtsverwalter der Regierung, interne Verwaltung und übergeordnete Koordinierung der politischen Agenden, strategisches Management, Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Polizeiwesen, Feuerwehren und Zivilschutz, Grundwasserproblem Sinich, Beziehungen zu den Gesellschaften, Privates Bauwesen, Immigration-Integration-Zusammenleben, Wirtschaft, Urbanistik (Mitspracherecht).

Vizebürgermeisterin Katharina Zeller: Kultur und Kultus in deutscher Sprache, Wirtschaft (Wirtschaftsprogrammierung, Industrie, Handel und Handwerk, Dienstleistungen), Öffentliche Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Geh- Spazier- und Wanderwege, Stadtverschönerung und Freiraumgestaltung), Chancengleichheit, Bauerhaltung (Stadtgärtnerei), Verkehr und Mobilität (Denkmalpflege, Ensembleschutz, Naturdenkmäler, Biotope usw, Unterschutzstellungen), Umwelt und Ökologie (Luft und Lärm, Gewässerschutz, Abfallentsorgung und Straßenreinigung, Schadstoffe und Emissionen), Energiewesen, Urbanistik (Mitspracherecht).

Referentin Emanuela Albieri: Kultur und Kultus in italienischer Sprache, Führung und Verwaltung der Kulturgüter (Stadtbibliothek, Stadtmuseum und Denkmäler, Stadtarchiv) Kindergarten und Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kindergärten) deutsches und italienisches Schulwesen, Beziehungen zu den Stadtvierteln, öffentliche Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen), Jugend, Freiwilligenarbeit.

Referentin Claudia Benedetti: Gemeindeanwaltschaft, Gemeindeverordnungen, Rechts- und Vertragswesen, Lizenzwesen und öffentliche Veranstaltungen, Management der öffentlichen Flächen, Marktwesen, Arbeit (Arbeitsmarkt, Arbeitsvermittlung, arbeitsfördernde Maßnahmen).

Referent Stefan Frötscher: Wohnbau (Gemeindewohnungen, Wohnbauinstitut, Wohnungsfragen und -bedarf), Sozial- und Fürsorgewesen, Belange der Menschen mit Behinderung, Familie, Senior*innen (Altenbetreuung, Infrastrukturen für Senior*innen), Gesundheitswesen und Hygiene (Gesundheitsdienst, gesundheitsvorsorge, Hygiene), öffentliche Bauten, Straßen und Infrastrukturen (Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, öffentliche Beleuchtung, Breitband), Bauerhaltung (Bauhof), Bürger*innenamt, Mitspracherecht für Kindergärten und Kinderbetreuung in deutscher Sprache (Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Kindergärten), Schulwesen in deutscher Sprache (Mitspracherecht), Stadtbibliothek in deutscher Sprache (Mitspracherecht).

Referent Nerio Zaccaria: Finanzwesen und Haushalt, Ökonomat, Ankäufe und Beschaffungen, Gemeindesteuern und -gebühren, Gemeindevermögen (Ankauf, Verkauf und Verwaltung des Vermögens, Grundzuweisung ind Wohnbau- und Produktionszonen, städtischer Friedhof, städtischer Schlachthof, öffentliche Toiletten), Personal, Sport, Informatik, Innovation (Start Ups), Verwaltungsvereinfachung.

Sichere Stadtviertel: Videoüberwachung in Sinich wird ausgebaut

Im Rahmen des Projektes „Sichere Stadtviertel“ will die Gemeindeverwaltung das städtische Videoüberwachungssystem der Ortspolizei ausbauen, insbesondere in Sinich. Dort ist die Installationen von zehn neuen Videokameras geplant, und zwar auf dem Vittorio Veneto-Platz, in der Damiano-Chiesa- und in der Enrico-Fermi-Straße. Die Gesamtkosten belaufen ich auf 60.000 Euro. Um dieses Vorhaben umzusetzen, wird die Gemeinde Meran die Finanzierung durch einen eigens hierfür vom Staat vorgesehenen Fonds (Gesetz Nr. 132/2018) zur Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität beantragen.

Die Ortspolizei Meran verfügt derzeit über insgesamt 125 Videokameras. Davon 65 dienen der Verkehrskontrolle und -zählung sowie der Überwachung von öffentlichen Gebäuden, die restlichen der Fernübewachung von “sensiblen” Zonen.

Mauer der Güte

Auch die Stadtgemeinde Meran wird als Botschaft der Solidarität eine “Mauer der Güte” errichten, an der Bürger und Bürger*innen Kleider und Schuhe für bedürftige Menschen aufhängen können. Die Wandermauer wird aus Paneelen bestehen und vorerst im Foyer des Rathauses und dann abwechselnd in den verschiedenen Stadtvierteln aufgestellt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Der Weg-La strada und den Pfarreien durchgeführt.

Weihnachtsfeier für Senioren abgesagt

In seiner jüngsten Sitzung hat die Stadtregierung aufgrund der epidemiologischen Notlage und zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer beschlossen, die am Mittwoch, 15. Dezember im Kursaal geplante Weihnachtsfeier für die in Meran ansässigen Seniorinnen und Senioren abzusagen.