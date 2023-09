Vinschger Bahn: Abends Sicherheitspersonal an Bord

Vinschgau – Ab sofort fährt auf den Zügen der Vinschger Bahn am Abend Sicherheitspersonal mit. Das Dekret dazu hat der Mobilitätslandesrat kürzlich unterzeichnet.

In den Rückmeldungen der Fahrgäste der Vinschger Bahn, vor allem auch der Jugendlichen, gab es zuletzt verstärkt die Bitte um mehr Kontrolltätigkeit, nach dem es einige sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben hatte. Gemeinsam mit dem Betreiber der Linie wurden die Rückmeldungen genau analysiert und die Abendstunden als besonders kritisch eingestuft. Um die Sicherheit für die Fahrgäste, aber auch für das Bahnpersonal zu erhöhen, setzt das Land ab sofort externes, eigens ausgebildetes Sicherheitspersonal auf den Zügen der Vinschger Bahn ein, und zwar vor allem auf den elf Zügen, die ab dem Abend fahren. Insgesamt unterstützt das Land das beauftragte Verkehrsunternehmen in puncto Sicherheit vorerst bis Jahresende mit 55.000 Euro. Das entsprechende Dekret hat der Mobilitätslandesrat kürzlich unterzeichnet. Der Zugbetreiber muss dem Landesamt für Personennahverkehr monatlich einen Report zu den vom Sicherheitspersonal durchgeführten Kontrollen übermitteln.

Bereits vor einigen Wochen hatte das Land mehr Sicherheitspersonal auf bestimmten Nachtlinien der Busse der Inhouse-Gesellschaft Sasa eingesetzt. Für die Wiederinbetriebnahme der Vinschger Bahn im Abschnitt Töll-Meran werden gerade die letzten Weichen gestellt.