Auftrag gilt vier Jahre und beginnt am 22. September

Virna Bussadori wird neue Direktorin der Abteilung Vermögensverwaltung

Dienstag, 16. September 2025 | 15:33 Uhr
Landhaus_Hochbau_ivo corra
LPA/Ivo Corrà
Von: mk

Bozen – Virna Bussadori wird mit Wirkung ab 22. September 2025 zur Direktorin der Abteilung Vermögensverwaltung im Ressort von Landesrat Christian Bianchi ernannt. Dies hat die Landesregierung am 16. September beschlossen. Mit dem Beschluss, den Personallandesrätin Magdalena Amhof eingebracht hat, folgt die Landesregierung dem Vorschlag der Prüfungskommission des Auswahlverfahrens, das Bussadori erfolgreich durchlaufen hat. Der Führungsauftrag gilt für vier Jahre.

“Wir sind sehr zufrieden mit der Ernennung von Virna Bussadori zur Direktorin der Abteilung Vermögensverwaltung”, unterstreicht der Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi. “Bussadoris nachgewiesene Erfahrung und das tiefgehende Wissen über die Abläufe der Verwaltung sind eine Garantie für Kompetenz im Ressort. Wir sind überzeugt, dass sie die vor uns liegenden Herausforderungen mit Professionalität und Weitblick meistern wird”, sagt Bianchi.

Bussadori war seit 2012 in der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung tätig und seit 2020 Direktorin dieser Abteilung.

Bezirk: Bozen

