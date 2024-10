Vorarlberger Parteien rüsten sich für Koalitionsgespräche

Von: apa

Nach der Vorarlberger Landtagswahl beraten am Montag ÖVP, FPÖ und Grüne über das weitere Vorgehen. Sozialdemokraten und NEOS werden das Landtagswahlergebnis dagegen erst am Dienstag analysieren und ihre Schlüsse ziehen. Wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bereits ankündigte, wird es am Dienstag auch schon Gesprächsrunden zwischen der ÖVP und allen anderen Landtagsparteien geben.

In der ÖVP wird es vorrangig darum gehen, ob man lieber mit der FPÖ oder den Grünen koalieren möchte. Diesbezüglich könnte eine Vorentscheidung am Mittwoch fallen. SPÖ und NEOS kommen schon aufgrund der Mandatsverteilung wohl nicht für eine Regierungszusammenarbeit infrage.