Vorerst keine Öffnung von Bars und Restaurants

Bozen – Südtirol weist derzeit gute Coronazahlen auf und wäre in der gelben Zone. Das Land drängt daher in Rom auf weitere Öffnungsschritte. Geht es nach der Südtiroler Landesregierung, sollen schon in der nächsten Woche Restaurants bis 18.00 Uhr am Abend und die Bars mit Service im Freien wieder arbeiten dürfen. Bei einer Videokonferenz mit Gesundheitsminister Roberto Speranza will Landeshauptmann Arno Kompatscher dieses Ziel erreichen. Das war zumindest am Vormittag der Plan.

Das Gespräch mit Speranza musste im Laufe des Tages verschoben werden, berichtet Alto Adige online. Eine mögliche Öffnung, wie sie in Südtirol gewünscht wird, scheint damit weiterhin nicht in Sicht zu sein.

Rom will bis Ende April bei weiteren Lockerungen auf die Bremse treten und vorsichtig agieren.