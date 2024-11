Vorerst keine Regierungsverhandlungen in der Steiermark

Mit einem der beiden will Wahlsieger Kunasek weitere Gespräche führen

Von: apa

Fünf Tage nach der Landtagswahl in der Steiermark hat Wahlsieger Mario Kunasek (FPÖ) noch nicht bekannt gegeben, mit wem er konkrete Regierungsverhandlungen beginnen möchte. Sondierungsgespräche haben am Mittwoch mit allen Landtagsparteien stattgefunden, allerdings kommen für eine Koalition ohnehin nur ÖVP und SPÖ in Frage. Ob Christopher Drexler oder Anton Lang voraussichtlich ab kommender Woche die Verhandlungen mit Kunasek führen, ist offen.

Die FPÖ hatte Mitte der Woche angekündigt, dass man sich bis Ende der Woche bzw. Anfang kommender Woche festlegen möchte, ob die Gespräche mit der ÖVP oder der SPÖ vertieft werden. Da am Freitag bis zum frühen Nachmittag kein Pressetermin für die Verkündung feststand, ist davon auszugehen, dass erst am Montag oder Dienstag für die Bekanntgabe geladen wird.

Druck auf Drexler steigt

Indessen steigt der Druck auf ÖVP-Chef Drexler. Den Landeshauptmannsessel hat er klar verloren. Seine Landesparteileitung hat ihm am Montag zwar das Vertrauen einstimmig ausgesprochen, aber seither werden Stimmen laut, etwa von Wirtschaftsbundpräsident Josef Herk, die auch einen Wechsel an der Spitze der steirischen Volkspartei nicht ausschließen wollen. Entscheidend könnte sein, ob Drexler die ÖVP in Regierungsverhandlungen führen kann. Ob er auch danach noch als möglicher Landeshauptmannstellvertreter bleibt, ist unklar.

Weniger Umstellung in der Position als Juniorpartner hätte dagegen SPÖ-Chef Lang, der bisher schon Landeshauptmannstellvertreter war und auf Wunsch vieler roter Bürgermeister wieder in diese Rolle schlüpfen soll. Er könnte erst später, im Lauf der Legislaturperiode, das Zepter an einen Jüngeren oder eine Jüngere übergeben. Lang ist 65 Jahre alt und wäre bei der nächsten Landtagswahl bereits 70.