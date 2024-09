Vorzugsschiene bei Rittner Seilbahn rückt näher

Von: mk

Bozen – Die kontinuierliche Forderung nach einer Vorzugsschiene für die Rittner Seilbahn scheint endlich konkrete Formen anzunehmen. Einen Tag vor der Behandlung im Landtag des vom Abgeordneten Thomas Widmann, Landtagsfraktion Für Südtirol mit Widmann, eingebrachten Beschlussantrages, hat die Landesregierung reagiert: Landesrat Daniel Alfreider kündigt an, dass für Inhaber des Südtirol Passes eine prioritäre Nutzung umgesetzt wird.

„Es freut uns, dass unsere Initiative zur Einführung einer Vorzugsspur für Einheimische nun Früchte trägt“, erklärt Thomas Widmann. „Der Tourismus ist eine wichtige Säule unseres Wohlstands, doch es ist unerlässlich, dass auch die Bedürfnisse der Einheimischen berücksichtigt werden.“ Die langen Wartezeiten an der Rittner Seilbahn, insbesondere während der Touristensaison, sind für viele Berufspendler und Einheimische eine große Belastung.

Thomas Widmann hatte bereits vor Wochen einen Beschlussantrag eingebracht, der eine Lösung nach dem Modell Venedigs forderte, wo Einheimische bevorzugten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Landesrat Alfreider kündigt jetzt an, dass entsprechende Umbauten an der Talstation der Seilbahn in Auftrag gegeben wurden, um die Ein- und Ausgänge besser zu trennen und den Zugang für Südtirol Pass-Nutzer zu priorisieren.

„Wir sehen hier einen wichtigen Schritt, denn es gehe darum, eine faire und praktikable Lösung zu finden, die Einheimischen wie Touristen gerecht wird. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für Südtirol und wir möchten den Gästen weiterhin den besten Service bieten. Gleichzeitig ist es wichtig, dass das tägliche Leben der Einheimischen nicht beeinträchtigt wird“, so Widmann.

Der öffentliche Nahverkehr in Südtirol stehe unter Druck, nicht nur die Rittner Seilbahn sei davon betroffen. Es müsse möglich sein, ein Konzept übertragbar auf alle Verkehrsmittel zu finden. „Ziel muss es sein, durch die richtigen Maßnahmen und Investitionen den öffentlichen Nahverkehr langfristig zu stärken, um sowohl den Bedürfnissen der Einheimischen als auch der Gäste gerecht zu werden“, schließt der Abgeordnete Thomas Widmann.