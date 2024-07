War Bidens Rücktritt überfällig?

Von: Ivd

Washington D. C. – Am Sonntag, den 21. Juli, gab Joe Biden beim Kurznachrichtendienst X bekannt, seine erneute Kandidatur als Präsident der USA zurückzuziehen. Damit gab er dem enormen Druck vieler besorgter Bürger und Bürgerinnen nach, die beklagten, dass Biden nicht mehr fit genug für eine weitere Amtszeit sei. Der 81-Jährige war in Vergangenheit immer wieder wegen Gedächtnisaussetzern und Desorientierung aufgefallen.

Das machte sich sein Kontrahent, der Republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, zunutze, um eine Kampagne gegen „sleepy Joe“ (deutsch: „schläfriger Joe“, eine Anspielung auf seine geistige Fitness) zu fahren. Stimmen wurden auch aus Reihen der Demokraten, zum Beispiel von Ex-Präsident Barack Obama, laut.

In Bidens Fußstapfen soll die 59-jährige Vizepräsidentin Kamal Harris treten. Harris wäre damit die erste Frau an der Spitze der USA und hat als Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners einen spannenden Migrationshintergrund. Beide Fakten dürften besonders dem konservativen Trump sauer aufstoßen.

Jetzt seid ihr gefragt: Gebt eure Stimme ab!