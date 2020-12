Weihnachtslockdown: Südtirol will sanften Weg gehen

Bozen – In Italien gibt es zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Jänner einen strengen Lockdown. Alle nicht für den täglichen Bedarf notwendigen Geschäfte (mit kurzen Ausnahmen) sowie durchgehend alle Restaurants sind geschlossen, Reisen zwischen den Regionen sind verboten, die eigene Wohnung darf nur begrenzt verlassen werden.

In Südtirol werden die Bürger über die Feiertage aber mehr Bewegungsfreiheit haben als im Rest von Italien. Möglich wird dies durch eine Sonderregelung.

Demnach sollen die Gemeindegrenzen an Weihnachten nicht geschlossen werden. Untertags soll man sich im Freien bewegen können und auch Treffen im engsten Verwandtenkreis sind erlaubt. Zwischen 22.00 und 5.00 Uhr darf man aber nur aus triftigen Gründen die eigene Wohnung verlassen.

In der von Landeshauptmann Arno Kompatscher Sonderregelung wird ein Teil der staatlichen Bestimmungen aber aufgegriffen. So sollen etwa auch in Südtirol Bars, Restaurants und Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Güter führen, geschlossen sein. Hotels können hingegen unter Auflagen geöffnet bleiben.