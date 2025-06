Weißes Haus: Trump verlässt G7-Gipfel vorzeitig

Von: APA/dpa/Reuters

US-Präsident Donald Trump verlässt den G7-Gipfel in Kanada nach Angaben des Weißen Hauses vorzeitig. “Präsident Trump wird heute Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern”, teilte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montagabend (Ortszeit) mit. Die US-Regierungszentrale nannte die Lage im Nahen Osten als Grund für die vorgezogene Abreise vom Treffen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte in Kananaskis.

“Es wurde viel erreicht, aber wegen der Ereignisse im Nahen Osten wird Präsident Trump heute Abend nach dem Abendessen mit den Staatschefs abreisen”, schrieb Leavitt auf der Plattform X. Trump habe einen “großen Tag” gehabt, es sei sogar ein wichtiger Handelsvertrag mit Großbritannien und dem britischen Premierminister Keir Starmer unterzeichnet worden. Die beiden Länder einigten sich auf eine Verordnung, die bereits Anfang Mai verkündet worden war, zur Umsetzung von Zollerleichterungen, unter anderem für bis zu 100.000 britische Autos pro Jahr.

Trump hätte ursprünglich am Dienstagabend Ortszeit aus Kanada zurück nach Washington aufbrechen sollen. Es hatte aber ohnehin Zweifel gegeben, ob Trump wirklich den gesamten G7-Gipfel über in Kananaskis bleiben würde. Für Dienstag stand unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der Agenda. Es war gemutmaßt worden, dass Trump kein gesteigertes Interesse an einem Treffen haben würde, zumal er von den Europäern gedrängt wird, härtere Sanktionen gegen Russland zu ergreifen. Vor Beginn des G7-Gipfels hatte er gesagt, dass es ein Fehler gewesen sei, Russland 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim aus dem G8-Kreis auszuschließen.