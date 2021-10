Wer wird Bürgermeister in der Passerstadt?

Meran – In Meran finden am heutigen Sonntag die Stichwahlen um das Bürgermeisteramt statt. Wie vor einem Jahren stehen sich Dario Dal Medico und Paul Rösch gegenüber. Seit 7.00 Uhr in der Früh sind die Wahlkabinen geöffnet.

30.000 Bürger sind aufgerufen, zur Urne zu schreiten. Bis 21.00 Uhr ist es möglich, das Kreuz bei einem der beiden Bewerber zu machen.

Mit der Auszählung der Stimmen wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale begonnen.

Wermutstropfen im ersten Wahlgang war die geringe Wahlbeteiligung, die nur bei 51,9 Prozent lag.

Wohl auch deshalb haben alle Parteien die Bürger aufgerufen, zur Urne zu schreiten – auch jene Listen, die keine Wahlempfehlung abgegeben haben.