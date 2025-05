Wetterradar am Gantkofel: Offizielle Inbetriebnahme am Freitag

Von: Ivd

Bozen/Trient/Borgo D’Anaunia – Nach über 20 Jahren Betrieb ist das alte Niederschlagsradar am Gantkofel mit einem neuen ersetzt worden. Die Installation wurde im Oktober 2023 als Gemeinschaftsprojekt von Südtirol und dem Trentino fertiggestellt. Seit dem 7. Februar 2024 stehen die Daten des neuen Niederschlagsradars am Gantkofel zur Verfügung. Nun werden Bevölkerungsschutzlandesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher und sein Trentiner Amtskollege Maurizio Fugatti die offizielle Inbetriebnahme des Wetterradars auf dem Gantkofel vornehmen, und zwar kommenden Freitag um 15.00 Uhr beim Wetterradar auf dem Gantkofel in der Gemeinde Borgo d’Anaunia (TN).

Hinweis für Journalisten, Fotografen und Kameraleute: Das Wetterradar auf dem Gantkofel ist nicht über eine öffentliche Straße mit Privatfahrzeugen erreichbar, daher wird ein Shuttledienst ab dem Parkplatz des Palasmeraldo – Eisstadion Smeraldo-See in Fondo (TN) zur Verfügung gestellt. Angesichts der notwendigen Fahrtzeiten des Shuttledienstes sollen angemeldete Vertreter der Medien spätestens eine Stunde vor Beginn der Feier am Parkplatz des Palasmeraldo eintreffen, also spätestens um 14.00 Uhr. Das Tragen von Wanderschuhen ist empfehlenswert.

Vertreter der Medien müssen sich für die Teilnahme an der Veranstaltung beim Wetterradar auf dem Gantkofel wegen der Organisation der Transportmöglichkeiten nis kommenden Dienstag um 12.00 Uhr im Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz per E-Mail an wetterlawinen@provinz.bz.it beziehungsweise meteovalanghe@provincia.bz.it anmelden und dabei ihren Vor- und Nachnamen, ihre E-Mail-Adresse und das Medium angeben, für das sie arbeiten.