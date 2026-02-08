Aktuelle Seite: Home > Politik > Wiederöffnung der Claudia-Augusta-Straße: Grüne fordern Daten
Wie hoch ist die Belastung für Anrainer?

Wiederöffnung der Claudia-Augusta-Straße: Grüne fordern Daten

Sonntag, 08. Februar 2026 | 17:12 Uhr
Abgaskontrollen werden verschärft auspuff lkw
APA/APA (dpa)/Alexander Rüsche
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Chiara Rabini, Co-Sprecherin der Grünen, Andrea Tomasi, Stadtviertelrat in Oberau-Haslach, und die Bozner Grünen kritisieren, dass nach Wiederöffnung der Claudia-Augusta-Straße für den Verkehr noch immer keine Daten zu Verkehr, Lärm und Schadstoffbelastung vorliegen.

Die Claudia-Augusta-Straße in Bozen wurde mit Gemeindeverordnung am 18. August vergangenen Jahres wieder geöffnet. Sechs Monate seien ein technisch mehr als ausreichender Zeitraum, um Verkehr, Lärm und Schadstoffbelastung zu messen. Wenn die Daten nicht vorliegen, dann sei das eine politische Entscheidung, keine Frage der Zeit, so die Bozner Grünen.

„Das Jahr 2030 steht vor der Tür, und die neuen EU-Grenzwerte werden halbiert: PM2,5 von 25 auf zehn µg/m³, PM10 von 40 auf 20, NO₂ von 40 auf 20. Das bedeutet, dass es künftig nicht mehr genügen wird, innerhalb der aktuellen Werte zu bleiben: Es braucht einen zusätzlichen Schritt und eine strukturelle Reduzierung von Verkehr und Emissionen“, erklären Chiara Rabini, Co-Sprecherin der Grünen, Andrea Tomasi, Stadtviertelrat in Oberau-Haslach, und die Bozner Grünen.

Die Verringerung des privaten Autoverkehrs und der konsequente Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs seien die einzigen Strategien, mit denen diese Ziele erreicht werden könnten. „Nicht die Öffnung neuer Durchfahrtsstraßen und ein flüssigerer Verkehrsfluss verbessern Luftqualität, Gesundheit oder Sicherheit: Mehr Raum für Autos erzeugt nur noch mehr Verkehr und neue Probleme in einem Viertel, das von Wohnhäusern und Schulen geprägt ist“, so die Grünen. Die Claudia-Augusta-Straße müsse demnach wieder eine Quartierstraße werden und darf kein Korridor für Pendler sein.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
46
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
45
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
35
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Kommentare
30
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Kommentare
27
Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 