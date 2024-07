Wildbachverbauung errichtet Ablenkdamm im Pikoleinbach

Von: Ivd

St. Martin in Thurn – Der Pikoleinbach in der Gemeinde St. Martin in Thurn führt normalerweise kein Wasser, erläutert Thomas Gamper vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost, der heute den Lokalaugenschein durchgeführt hat. In den vergangenen Jahren haben sich allerdings immer wieder Murenabgänge ereignet, etwa in den Jahren 2006, 2011 und 2013.

Nach dem Felssturz von vorgestern gilt es nun, das Bachbett wieder von den geschätzten 7000 bis 8000 Kubikmetern Gestein und Erdreich zu säubern, um die Hochwassersicherheit wieder herzustellen, da sonst bei einem Niederschlagsereignis der Bach über die Ufer treten würde.

In dem mobilisierten Material befinden sich große Steine und auch einige Bäume. Da sich die Situation noch als instabil und gefährlich darstellt, kann nicht direkt im abgelagerten Material gearbeitet werden, fasst Thomas Gamper nach dem heutigen Lokalaugenschein zusammen. Als provisorische Maßnahme werden die Wildbacharbeiter deshalb unterhalb des abgelagerten Materials orographisch rechts einen Ablenkdamm errichten, damit im Falle eines Unwetterereignisses das Wasser wieder in das Bachbett eingeleitet wird.

Der Vorarbeiter der Wildbachverbauung Tobias Obwegs hatte noch in der Nacht nach dem Felssturz Betonblocksteine als Sicherheitsvorkehrung in Abstimmung mit der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt, berichtet der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius.