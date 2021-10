“Wir zeigen Gesicht”

Meran – Das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran startet eine Fotokampagne mit Plakaten in der ganzen Stadt und Bildern in den sozialen Netzwerken. Ziel ist es, die Männer und die breite Öffentlichkeit für das Thema der Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren und ein starkes Signal an die gesamte Gesellschaft zu senden.

Angesichts der Zunahme der Gewaltepisoden gegen Frauen in den letzten Monaten hat das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen ein Projekt für und mit Männern ins Leben gerufen, denn genderbasierte Gewalt ist ein kulturelles, gesellschaftliches Problem und muss als solches thematisiert und von allen Teilen der Gesellschaft gemeinsam bewältigt werden.

Die Einbeziehung von Meraner Männern aus verschiedenen Bereichen, Berufsgruppen und Wirtschaftszweigen soll eine Botschaft sozialen Engagements vermitteln, um einen kulturellen Wandel herbeizuführen.

49 Männer als Testimonials

Die vom Netzwerk gegen Gewalt ausgewählten Testimonials, die sich an der Sensibilisierungskampagne beteiligen, repräsentieren die Gesellschaft und kommen aus den Bereichen Sport, Kultur, Schule, Wirtschaft, Gastronomie, Handel, Gesundheitswesen und Streitkräfte. Mit dabei sind außerdem alle Männer, die Mitglieder der Netzwerks sind und das Phänomen der Männergewalt gegen Frauen sehr gut kennen.

Die Bilder sind in der Wandelhalle, einem der historischen Orte Merans, entstanden, aufgenommen von vier Fotografen des Fotoclubs Immagine Merano, welche die Betreuung dieses Projekts übernommen haben: Maurizio Fiammengo, Fabrizio Giusti, Nicholas Rizziero und Donatello Vallotta.

Fotos auch auf Facebook

Die Fotos werden im November täglich auf der Facebook-Seite MeranOMemO veröffentlicht (zwei Fotos pro Tag) und von den Männern selbst, die an der Kampagne teilgenommen haben, in den sozialen Medien freigegeben.

Das Netzwerk gegen Männergewalt an Frauen ist schon seit mehr als zehn Jahren im Gemeindegebiet tätig und hat bereits zahlreiche Initiativen zur Bekämpfung genderbasierter Gewalt lanciert.