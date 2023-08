Wirbel um leistbares Wohnen in Meran

Meran – In der 1. Maistraße werden ca. 80 Wohnungen errichtet. 40 davon sind Senioren vorbehalten und könnten teilweise auch Menschen mit Beeinträchtigung zugeführt werden. Zudem gibt es bereits zwei Wohnbaugenossenschaften, die im geförderten Wohnbau leistbaren Wohnraum schaffen. Die Finanzierung wird durch eine private Partnerschaft ermöglicht, die, nach Möglichkeit, auch preisgebundenen Wohnraum errichten können.

Darauf weist der Fraktionssprecher der SVP in Meran, Reinhard Bauer, hin und antwortet gleichzeitig auf die Kritik der Grünen. “Dieses Projekt wirkt sich positiv auf den überteuerten Wohnraum in Meran aus und ist den Grünen ein Dorn im Auge, da unter dem Grünen Bürgermeister kein leistbarer Wohnraum geschaffen wurde”, meint Bauer.

“Viel Polemik also, die mit der Kritik über die Baudichte begonnen hat. Die eingeplante Baudichte ist jedoch notwendig, um in etwa die Höhe der umliegenden Gebäude zu erreichen und um möglichst wenig Grün zu versiegeln. Auch ist die Berechnung der Baudichte durch das neue Raumordnungsgesetz ein anderes und damit in Relation zu betrachten (Dachböden zählten damals nicht). Insgesamt betrachtet also eine Entscheidung für die Umwelt, die auch dem Zeitgeist entspricht”, so Bauer.