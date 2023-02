Bozen – Wohnen, Fachkräftemangel, Studientitelanerkennung, Mobilität und Klimaschutz: Die Themen, die der “sh.asus”-Vorstand mit LH Kompatscher, LR Achammer und LR Alfreider besprochen hat, waren zahlreich.

Die “Südtiroler HochschülerInnenschaft sh.asus” hat jüngst ihren Vorstand neu gewählt. In den vergangenen Tagen hat der “sh.asus”-Vorstand um die Vorsitzende Ariane Benedikter und ihren Stellvertreter Alexander von Walther bei den für Universität und Bildung zuständigen Landesregierungsmitgliedern vorgesprochen.

Um das Thema Wohnen, den Fachkräftemangel und in diesem Zusammenhang um die Rückkehr nach Südtirol nach Studienabschluss, um den Klima- und Umweltschutz sowie Geschlechtergerechtigkeit ging es gestern bei dem Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in der Landesregierung für Universität und Forschung zuständig ist. Die Studierendenvertretung beklagte die Wohnungsnot beziehungsweise den Mangel an leistbarem Wohnraum besonders in der Landeshauptstadt. Der Landeshauptmann betonte, dass man unter anderem mit dem Landesgesetz zur Gemeindeimmobiliensteuer versucht habe, die Vermietung freier Wohnungen voranzutreiben. Aktuell sei auch eine Mustervereinbarung in Ausarbeitung, welche die Gemeinden dann mit Privaten zur Realisierung von Studentenwohnheimen abschließen können. Im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel beziehungsweise der Nicht-Rückkehr gut ausgebildeter junger Menschen nach dem Studium im Ausland waren sich die Gesprächspartner einig, dass ein Abbau bürokratischer Hürden notwendig sei. Im Speziellen wurde die staatliche Studientitelanerkennung angesprochen, die in einem vereinten Europa mit dem Ziel eines einheitlichen Europäischen Hochschul- und Forschungsraums kein Thema mehr sein sollte. Die Studierenden erklärten gegenüber dem Landeshauptmann zudem, dass sie sich in Fragen des Klima- und Umweltschutzes sowie der Geschlechtergerechtigkeit stärker einbringen wollen. Landeshauptmann Kompatscher ermutigte die jungen Menschen, zur positiven Veränderung beizutragen: “Ihr habt Einfluss und bitte unterschätzt das nicht!”

Leistungsstipendien zentrales Thema bei LR Achammer

Zentrales Thema im Gespräch mit Landesrat Philipp Achammer war die Wiedereinführung der Leistungsstipendien. “Im Jahr 2024 werden Studierende für das Studienjahr 2022/2023 wieder ansuchen können”, sagte Landesrat Achammer und wies im Gespräch darauf hin, dass es neben dieser finanziellen Schiene für Studierende in Zukunft ein Leistungsprogramm geben werde. “In Kooperation mit den Partnern sind wir dabei, ein Gesamtpaket an Maßnahmen auszuarbeiten, das den Begriff Leistung neu definiert und unter anderem breiter fasst”, erklärte Landesrat Achammer.

Mit LR Alfreider über “Euregio Ticket Students” gesprochen

Das “Euregio Ticket Students” war ein Schwerpunktthema im Gespräch des neuen “sh.asus”-Vorstands mit Landesrat Daniel Alfreider. Dabei wurde versucht, eine Weiterentwicklung anzudenken. Der Landesrat sagte dem “sh.asus”-Vorstand zu, nach der Einführung des Sommertickets nun auch die Einführung eines Semestertickets prüfen zu wollen. Bei dem Treffen wurden auch die bisherigen Zahlen der bisher verkauften Euregio Tickets unter die Lupe genommen. “Bei der erstmaligen Ausgabe der Abos lag der Verkauf in Linie zu den gesetzten Erwartungen, und wir erwarten uns einen noch besseren Verkauf im kommenden Studienjahr”, erklärte der Landesrat. Das neue grenzüberschreitende Abo habe sich bestens etabliert, waren sich die der “sh.asus”-Vorstand und Landesrat Alfreider einig.