YEPP-Vorstand im Austausch mit portugiesischen Spitzenpolitikern

Von: mk

Lissabon – Vor kurzem versammelte sich der Vorstand der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) in Lissabon zu seiner ersten Vorstandssitzung des Jahres. Mit dabei war auch der Feldthurner Florian Gasser in seiner Funktion als Vizepräsident der YEPP. Zum Auftakt des Jahres standen eine Reihe von Gesprächen mit hochkarätigen portugiesischen Spitzenpolitikern an – darunter auch der portugiesischen Staatspräsidenten und der Präsident des portugiesischen Parlaments.

Ein Höhepunkt des Treffens war der Besuch im portugiesischen Nationalparlament, wo der YEPP-Vorstand die Gelegenheit hatte, mit Ricardo Carvalho, Abgeordneter und stellvertretender Generalsekretär der Partido Social Democrata (PSD, EVP), sowie José Pedro Aguiar Branco, dem Präsidenten des portugiesischen Parlaments, in einem informellen Rahmen über die aktuellen Herausforderungen Portugals und der EU zu diskutieren. Dabei standen europäische Zusammenarbeit und aktuelle politische (aussenpolitische) Herausforderungen im Fokus.

In einem weiteren Treffen mit Pedro Duarte, Minister für parlamentarische Angelegenheiten standen die politischen Entwicklungen der einzelnen EU-Länder im Fokus.

Das letzte Treffen fand im Nationalpalast von Belém statt, bei dem die Delegation den portugiesischen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa traf. In einem inspirierenden, aber auch ernsten Gespräch, betonte Rebelo de Sousa die derzeitige geopolitische Lage und die zentrale Bedeutung der Verteidigung demokratischer Werte und der Stärkung der europäischen Einheit. Zudem hob er die wichtige Rolle der jungen und politisch interessierten Menschen hervor, insbesondere in einer Zeit, die stark durch aktiv gestreute Fehlinformationen und vereinfachten Populismus geprägt ist.

Zum Abschluss dieses ereignisreichen Wochenendes fand die YEPP-Vorstandssitzung im Hauptquartier der Partido Social Democrata, die derzeit den Premierminister stellt, statt. Dort reflektierten die Mitglieder über die gewonnenen Eindrücke und legten die strategischen Ziele und Aktivitäten der YEPP für das kommende Jahr fest.

Florian Gasser hob die Bedeutung solcher Treffen hervor: „Der Austausch mit politischen Entscheidungsträgern auf höchster Ebene ist entscheidend, um die Anliegen der jüngeren Generationen in Europa effektiv zu vertreten und diese auch überhaupt auf den Entscheidungstisch zu bringen. Der persönliche Dialog, wie wir ihn hier in Portugal erleben durften, ist eine wertvolle Grundlage für die Stärkung der weiteren Zusammenarbeit innerhalb Europas. Vor allem auch der Kampf für mehr Fakten und gegen reinen Populismus in der Politik ist auch mein persönliches Ziel als Wissenschaftler und es freut mich, dass dies auch der portugiesische Präsident als eines der wichtigsten Ziele für die Zukunft anspricht.“

Mit diesem erfolgreichen Auftakt setzt die YEPP ein klares Zeichen für ihre Zielsetzung im Jahr 2025: Die Interessen von jungen Menschen in Europa ein Sprachrohr zu geben, demokratische Werte zu verteidigen und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern zu fördern. Die erste YEPP-Ratssitzung findet an diesem Wochenende in Marokko zum Thema „Connecting European & Mediterranean Perspectives“ (30.01.-02.02.) statt.

Die Junge Europäische Volkspartei ist die größte politische Jugendorganisation Europas mit mehr als einer Million Mitgliedern. Mit Florian Gasser der an der Universität ist seit 2023 erstmals ein Südtiroler im Vorstand dieser Organisation.