Young Greens: “Fünfmal JA für ein gerechteres Italien”

Von: Ivd

Bozen – Am 8. und 9. Juni 2025 finden in Italien fünf Volksabstimmungen statt: vier betreffen zentrale Aspekte des Arbeitsrechts, eines die Einbürgerung langjährig hier lebender Menschen. Die Young Greens Southtyrol rufen zur aktiven Teilnahme auf und empfehlen in allen fünf Fällen ein klares JA.

Die Organisation: „Warum wählen gehen? Weil die Beteiligung am demokratischen Leben eine Pflicht ist. Volksabstimmungen ermöglichen es, wichtige Themen direkt mitzubestimmen. Wird das Quorum erreicht, wird das Ergebnis sofort Gesetz und die Politik kann es nicht mehr anfechten.

Warum betreffen die Referenden besonders junge Menschen?

Die Young Greens betonen, dass die Referenden jungen Menschen mehr Rechte, Sicherheit und Perspektiven im Arbeitsleben und in der Gesellschaft eröffnen. Die geplanten Reformen nehmen das Deregulierungsmodell des Jobs Acts zurück, das den Arbeitsmarkt liberalisiert und die Verantwortung der Unternehmen bei Arbeitsunfällen verwässert.“

„Die Referenden bieten die seltene Gelegenheit, Grundsatzfragen direkt zur Abstimmung zu stellen – etwa, wie Kündigungsschutz, Arbeitsbedingungen und staatsbürgerliche Teilhabe künftig geregelt sein sollen“, so Julian Rossmann von den Young Greens. „Es ist ein entscheidender Moment – besonders für die junge Generation.“

Der Jobs Act mache Arbeitnehmer zum Kostenfaktor und entbinde Unternehmen von sozialen Verpflichtungen. Befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund seien für viele junge Menschen Alltag, „sie bieten keine langfristige Perspektive, erschweren die Lebensplanung und führen zu Unsicherheit. Die Aufweichung des Kündigungsschutzes gibt Unternehmen mehr Macht, Arbeitsverträge ohne echten Grund zu kündigen, meist gegen eine geringe Abfindung. Ebenso führten die Regulierungen nicht zu einem nachhaltigen Wachstum der Arbeitsverträge, sondern vielmehr zu einer Stagnation des Lohnniveaus“, so die Young Greens.

Arbeitssicherheit

In Italien sterben täglich drei Menschen bei der Arbeit, knapp 600.000 Arbeitsunfälle werden jährlich gemeldet. Erst kürzlich verlor eine 17-Jährige an ihrem ersten Arbeitstag ihr Leben. Das Referendum hat das Ziel, dass Unternehmen wieder stärker für Arbeitsunfälle haften.

Das fünfte Referendum betrifft das Staatsbürgerschaftsrecht: Die erforderliche Dauer des legalen Aufenthalts für die Einbürgerung soll von zehn auf fünf Jahre reduziert werden. Davon könnten rund 2,5 Millionen Menschen profitieren, darunter etwa 300.000 Minderjährige, die in Italien leben, lernen und arbeiten, aber bisher keine vollen staatsbürgerlichen Rechte besitzen.

„Diese Reform steht im Einklang mit europäischen Standards und wäre ein Schritt hin zu mehr politischer und rechtlicher Gleichstellung der Menschen die hier leben“, so die Young Greens

Die Young Greens South Tyrol fordern alle Bürger – besonders die jungen – auf, am 8. und 9. Juni an die Urne zu gehen und fünfmal mit JA zu stimmen: „Für ein Italien, das seine Jugend nicht im Stich lässt. Für mehr Sicherheit im Job. Für gerechte Teilhabe. Für ein Italien mit Zukunft. Wenn wir Italien zukunftsfit und attraktiv für die Jungen machen wollen, dann braucht es fünfmal Ja“, so die Young Greens in ihrer Aussendung