Aktuelle Seite: Home > Politik > Zahl der Toten bei Großangriff auf Kiew auf 23 gestiegen
Die Bergungsarbeiten in Kiew sind noch immer nicht angeschlossen

Zahl der Toten bei Großangriff auf Kiew auf 23 gestiegen

Freitag, 29. August 2025 | 07:38 Uhr
Die Bergungsarbeiten in Kiew sind noch immer nicht angeschlossen
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Bei dem schweren, russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Donnerstag sind nach neuesten Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Die Rettungskräfte suchten in der Nacht auf Freitag weiterhin nach verschütteten Menschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte unterdessen laut seiner offiziellen Internetseite von den europäischen Verbündeten konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land.

Bei einer Videoschaltung Selenskyjs mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Dänemark am Donnerstag sagte der ukrainische Präsident demnach, es brauche klare Antworten darauf, wer der Ukraine nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss bei einem erneuten russischen Angriff “zu Lande, in der Luft und zur See” helfen werde. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe es aber weiterhin nur darum, den Krieg fortzusetzen. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, denen US-Präsident Donald Trump zugestimmt habe, würden seit einer Woche diskutiert. Es sei wichtig, dass Trump die gemeinsame Entschlossenheit Europas sehe, den Krieg zu beenden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
93
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Operation Sonnenfinsternis
Kommentare
61
Operation Sonnenfinsternis
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
46
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Kommentare
28
Trump: „Ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will“
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 