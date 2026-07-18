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Israelische Luftangriffe töteten zehn Menschen (Archivbild)

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Samstag, 18. Juli 2026 | 21:45 Uhr
Israelische Luftangriffe töteten zehn Menschen (Archivbild)
APA/APA/AFP/EYAD BABA
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Von: APA/AFP

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Behörden zehn Menschen getötet worden, unter ihnen drei Kinder. Die drei Kinder und ihre Eltern seien am Samstag bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung in der Stadt Gaza getötet worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Kind, das sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Wohnung aufhielt, habe als einziges Familienmitglied überlebt.

Die israelische Armee erklärte, sie habe einen Angriff in der Stadt Gaza ausgeführt, um “einen Hamas-Terroristen ins Visier zu nehmen”. Die Ergebnisse des Einsatzes würden noch ausgewertet, sagte eine Armee-Sprecherin.

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden drei weitere Menschen bei einem Angriff auf eine Gruppe von Zivilisten in der Stadt Gaza getötet. Auch andere Orte im Gazastreifen wurden laut Vertretern der Gesundheitsbehörden vom israelischen Militär angegriffen. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Die israelische Armee gab zu diesen Angriffen zunächst keine Stellungnahme ab.

Seit Beginn der Feuerpause 1.144 Palästinenser getötet

Seit dem 10. Oktober 2025 gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder Verstöße vor. Nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der Feuerpause mindestens 1.144 Palästinenser getötet. Im gleichen Zeitraum wurden nach Militärangaben fünf israelische Soldaten und ein für das Verteidigungsministerium tätiger Zivilist im Gazastreifen getötet.

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Bei Massakern an dem Tag töteten die Islamisten 1.221 Menschen, 251 Opfer verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Israel startete daraufhin eine Militäroffensive in dem Palästinensergebiet. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet.

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