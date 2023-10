“Zivilschutzes in Südtirol beispielhaft”

Bozen – Der Zivilschutzminister hat heute der Agentur für Bevölkerungsschutz einen institutionellen Besuch abgestattet und sich auch mit Vertretern der Freiwilligenorganisationen getroffen.

Als beispielhaft bezeichnete der Zivilschutzminister das System des Zivilschutzes in Südtirol, das kapillare Netz der vielen Mitglieder der Freiwilligenorganisationen: Der Bevölkerungsschutzlandesrat und der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger haben den Minister für Zivilschutz und Meerespolitik Nello Musumeci heute kurz nach 10.00 Uhr am Sitz der Agentur an der Drususalllee in Bozen in Empfang genommen. Bei einem Treffen mit Regierungskommissär Vito Cusumano und seiner Stellvertreterin Margherita Toth, dem Direktor des Amtes für Geologie, Zivilschutz und Energie der Gemeinde Bozen Emanuele Sascor, dem Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes, den Vorsitzenden der Freiwilligenorganisationen im Zivilschutz, dem Leiter des Betrieblichen Dienstes für Rettungs- und Notfallmedizin Marc Kaufmann sowie den Direktoren und einer Direktorin der Ämter der Agentur für Bevölkerungsschutz stellte jeder seine Arbeit vor und beleuchtete damit den Zivilschutz von verschiedenen Seiten.

Er habe, unterstrich der Zivilschutzminister, der seit einem Jahr dieses Amt bekleidet, allgemein einen Aufholbedarf im Hinblick auf die Prävention festgestellt, und das in einem Staat, der zu 92 Prozent hydrologische und hydrogeologische Risiken aufweise und zu 70 Prozent erdbebengefährdet sei. Auch bei den Entschädigungen nach Katastrophen sei das derzeit herrschende System zu überdenken. Das neue Alarmierungssystem IT-alert sei eines von mehreren technischen Hilfsmitteln, das nach der Probephase dazu dienen werde, die Bevölkerung zu alarmieren. Zivilschutz, unterstrich der Minister, funktioniere nur im Zusammenspiel. Der Bevölkerungsschutzlandesrat bedankte sich beim Minister für den Besuch und unterstrich die gute Zusammenarbeit auch mit den staatlichen Behörden und mit dem Zivilschutzressort in Rom.