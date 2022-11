Zur Strafe: Dürfen Schüler vor die Tür geschickt werden?

Bozen – Im Landtag gab es heute viele Themenkomplexe die angesprochen wurden: Energiekosten, Gesundheitsvorsorgung, Transparenz oder die Zweisprachigkeit. Die Landtagsabgeordnete Myriam Atz Tammerle wollte hingegen von Landesrat Philipp Achammer wissen, wie es mit der Bestrafung von Schülern aussieht.

“Immer wieder werden Schüler, als Bestrafung für ihr Fehlverhalten in der Klasse, vor die Tür geschickt”, bemerkte Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) und stellte dazu folgende Fragen: “Ist es überhaupt zulässig, Schüler unbeaufsichtigt vor die Tür zu schicken, vor allem wenn es sich um Schüler unter 14 Jahre handelt? Was hält die Landesregierung von derartigen Bestrafungen (aus pädagogischer sowie psychologischer Sicht)? Wer trägt die Verantwortung, wenn Schülern in der Zeit, in der sie sich unbeaufsichtigt vor der Tür aufhalten, etwas zustößt?”

Es gebe immer wieder Situationen, in denen ein Schüler kurz unbeaufsichtigt sein könnte, etwa beim Gang aufs Klo, antwortete Landesrat Philipp Achammer. Es liege in der Verantwortung der Lehrperson, dies zu handhaben. Wiederholte Aufforderungen zum Verlassen der Klasse seien keine sinnvolle Sanktion. Es könne aber Situationen geben, in denen man dadurch Druck aus der Klasse nehmen könne. Die Verantwortungsfrage sei im Einzelfalle zu bewerten.