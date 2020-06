Zwei Parkplätze für Landesangestellte mit Beeinträchtigung

Bozen – Landesangestellte mit Beeinträchtigung, die mit dem eigenen Fahrzeug zur Arbeit kommen, verfügen seit dieser Woche wieder über zwei nicht überdachte Parkplätze am Silvius-Magnago-Platz in Bozen.

Auf Initiative von Hochbau- und Vermögenslandesrat Massimo Bessone wurden die beiden Plätze eigens bereitgestellt, damit Landesangestellte mit Beeinträchtigung ihren Arbeitsplatz in den umliegenden Landhäusern auf kürzestem Weg erreichen können. “Nach der Neugestaltung des Silvius-Magnago-Platzes war es mir ein Anliegen, diese Parkplätze wieder vorzusehen und damit ein konkretes Zeichen zu setzen, das die Lebensqualität der Betroffenen verbessert”, unterstreicht Bessone.

Im Zuge der Neugestaltung des Silvius-Magnago-Platzes wurde dieser verkehrsfrei gehalten und sämtliche Parkplätze – für Fahr- und Motorräder sowie für Pkws – wurden entfernt, auch die Parkplätze für Angestellte mit Beeinträchtigung. Diese sind nun wieder vorhanden. Für Bürgerinnen und Bürger mit Beeinträchtigung, die die öffentlichen Ämter aufsuchen, gibt es hingegen vorgesehene Parkplätze am Bahnhofsplatz und in der Rittner Straße sowie in den Tiefgaragen der umliegenden Landhäuser.