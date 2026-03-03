Zwölf Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

Von: APA/dpa/AFP

Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind laut Rettungskräften zwölf Menschen verletzt worden. Eine Frau sei durch eine Explosion mittelschwer verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Dienstag mit. Elf weitere Menschen hätten leichtere Verletzungen etwa durch Glassplitter erlitten. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben.

Zuvor hatte es in weiten Teilen des Landes Luftalarm gegeben und Sirenen geheult. Zahlreiche Einwohner harrten in Schutzräumen aus. Die israelische Armee teilte mit, Such- und Rettungskräfte seien landesweit an mehreren Orten im Einsatz, an denen Einschläge gemeldet worden seien.