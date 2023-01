4 Gründe warum auch kleinere Unternehmen Social Media brauchen

Zahlreiche kleine und mittelständige Unternehmen lehnen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co. mit den Begründungen „das brauch ich sowieso nicht“, „das bringt ja eh nichts“ oder „keine Zeit“, ab. Sind denn die sozialen Netzwerke wirklich nur was für größere Unternehmen? Natürlich nicht! First Avenue hat dir hier 4 Gründe zusammengefasst, warum sich Social Media auch für kleinere Betriebe lohnt!

1. Kund:innen informieren sich auf Social Media

Sei es im B2B oder B2C Bereich: Bevor Kund:innen etwas kaufen, informieren sie sich über ein Unternehmen stets vorher im Internet. Dein Webauftritt und dein Social Media Account, ist also wie deine Visitenkarte, durch die dich deine Kund:innen bewerten und sich für oder gegen dich entscheiden können. Heißt also: Wer seinen Onlineauftritt nicht pflegt, riskiert den Verlust von potenzielle Kund:innen.



2. Die übliche Werbung wird leicht übersehen

Durch das Übermaß an Werbung, was man heutzutage zu sehen bekommt, sind Kund:innen satt davon und beachten sie teilweise schon gar nicht mehr. Wie zeigst du also jemanden, dass du das richtige anbietest? Der Zaubertrick nennt sich: Pull-Marketing. Statt sonstige Werbung zu schalten, werden hier Social Media Posts mit Mehrwert geboten.

3. Die Bindung zu deinen Bestandskund:innen stärken

Die Sozialen Netzwerke sind ideal dafür deine Kund:innen an dich zu binden. Denn sie bieten einige Vorteile:

Feedback erhalten

schnelle Antwort auf Fragen bekommen

als erstes von Neuheiten erfahren

Kund:innen fühlen sich auf diese Weise von dir betreut und der Kontakt wird aufrechterhalten.

4. Vereinfache deine Stellensuche

Gerade zur Zeit des Fachkräftemangels sollte jede Möglichkeit genutzt werden, Mitarbeiter:innen zu finden. Deine offenen Stellen kannst du auch auf Social Media bewerben! Die Sozialen Netzwerke bieten eine gute Möglichkeit unzählige Kandidat:innen mit attraktivem Content, wie beispielsweise Arbeitnehmervorteile zu erreichen.