Erfolg im Einzelhandel:

Von: First Avenue

Heutzutage kann es im Einzelhandelsmarkt eine komplexe Herausforderung sein, zu wachsen und eine wettbewerbsfähige Position zu halten. In diesem Zusammenhang stellt die Zusammenarbeit mit soliden Unternehmen wie der Genossenschaft DAO einen entscheidenden strategischen Vorteil für angehende Unternehmer dar.

Seit 1962 ist DAO ein Bezugspunkt für den Einzelhandel in Trentino-Südtirol und bietet eine breite Palette an Dienstleistungen zur Unterstützung seiner Mitglieder an.

Mit dem Beitritt zur Conad-Kette im Jahr 2004 hat DAO sein Engagement erneuert und erweitert, um den Erwartungen der Kunden und der Mitgliederbasis effektiv und kompetent gerecht zu werden. Dies geschieht durch ein Angebot, das Moderne und Traditionsbewusstsein vereint.

In Südtirol gibt es heute 40 Mitglieder, die mehr als 100 Geschäfte unter den Marken Conad, Conad City und Market Conad betreiben.

Jedes DAO-Mitglied erhält Unterstützung, die über die einfache Warenlieferung hinausgeht: Die Genossenschaft in Lavis bietet technische, administrative und rechtliche Beratung, Marketingdienstleistungen und organisatorische Unterstützung in den Geschäften. So erhält jedes Mitglied die Möglichkeit, über die Zeit ein bedeutendes Wachstum zu erreichen, wie Lothar Delucca erzählt.

Lothar Delucca: Vierte Generation von Unternehmern zusammen mit DAO und Conad

Was bedeutet es, DAO-Mitglied zu sein und ein Conad-Geschäft zu führen? Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Lothar Delucca, Betreiber des Conad-Supermarkts in St. Leonhard in Passeier.

Seit er 1991 seinen Laden eröffnet hat, konnte Lothar mit Unterstützung von DAO unternehmerische Herausforderungen erfolgreich meistern. So auch 2015, als er das Geschäft renovierte und das Sortiment erweiterte: ein wichtiger strategischer Schritt, der ebenso wichtige wirtschaftliche Erfolge brachte.

„Für mich ist die Mitgliedschaft bei DAO von grundlegender Bedeutung“, erzählt Lothar. „Es garantiert mir einen Rundum-Service, von der Lieferung der Produkte bis hin zur Geschäftsgestaltung. Ohne die Unterstützung der Genossenschaft wäre es undenkbar gewesen, solche Ergebnisse zu erzielen.“

Die lange Geschichte des Geschäfts, das Qualitätsangebot und die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Kundengruppen umzugehen, haben dazu beigetragen, eine tiefe Bindung zur lokalen Gemeinschaft zu schaffen. Ein Großteil der Kunden des Conad-Supermarkts in St. Leonhard in Passeier sind Stammkunden. Das gegenseitige Vertrauensverhältnis hat ein familiäres Klima im Laden geschaffen, das ein aufmerksames und einladendes Einkaufserlebnis gewährleistet.

Der Conad-Supermarkt von Lothar Delucca ist im Passeiertal zu einem Bezugspunkt geworden, an dem man einkaufen kann und wo auf Produkte geachtet wird, die die Südtiroler Tradition mit Neugierde und Lust auf Neues verbinden.