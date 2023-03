Mitreden und mitgestalten

Die Mitgliedschaft gehört seit über 100 Jahren zu den Wesensmerkmalen einer Genossenschaftsbank. Mitglieder haben die Raiffeisenkassen einst gegründet und aufgebaut und sind auch heute noch ihre Stütze. Partizipation ist dabei ein wichtiges Thema.

Viele junge Menschen möchten sich heute ideell verwirklichen und zu einer nachhaltigeren und gerechten Gesellschaft beitragen. Die Genossenschaftsidee passt zum Lebensgefühl dieser Generation: Denn die Raffeisenkassen haben nicht den Auftrag, möglichst hohe Gewinne für Investoren zu erzielen, sondern die wirtschaftliche Existenz ihrer Mitglieder im Tätigkeitsgebiet zu sichern und das Gemeinwohl zu fördern. Diese Werte teilt auch Julia Pescoller, Kundin und Mitglied in der Raiffeisenkasse Val Badia: „Als Mitglied kann ich mich in meiner Raiffeisenkasse einbringen. Zusätzlich erhalte ich viele Vorteile und exklusive Leistungen, wie beispielsweise die Mitgliederkrankenversicherung.“

Giancarlo Tomelini ist Inhaber der Firma Lamafer, ein Familienbetrieb, der sich in zweiter Generation um den Handel und das Recycling von Schrott, Abfallentsorgung und Abfallmanagement kümmert. Er ist nicht nur Kunde, sondern auch ein überzeugtes Mitglied in seiner Raiffeisenkasse: „Bei all meinen Vorhaben wurde ich von meiner Bank unterstützt. Partnerschaft und Mitbestimmung sind mir wichtig, deshalb war die Mitgliedschaft eine natürliche Folge.“

Im Zentrum des genossenschaftlichen Leitgedankens steht die Bündelung der Kräfte. Es geht um die Förderung der Mitglieder und Partizipation, nicht um den maximalen Profit. In der jährlichen Mitgliederversammlung genehmigen die Mitglieder die Bilanz und wählen ihre Vertreter und Vertreterinnen in den Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Bank. Darüber hinaus profitieren sie von vorteilhaften Konditionen und attraktiven Mehrwerten. „Mitglied zu sein bedeutet vor allem, sich mit den Werten einer Genossenschaftsbank zu identifizieren und aktiv mit ihr zusammenzuarbeiten“, unterstreicht Werner Platzer, Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Prad-Taufers. Rund 78.000 Südtirolerinnen und Südtiroler sind Mitglieder in einer der 39 Raiffeisenkassen und gestalten mit.