Nachhaltige Logistik für eine bessere Zukunft

Von: First Avenue

Die Gruppe Santini hat ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer verantwortungsbewussten und innovativen Unternehmensstrategie. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit konkret für das Unternehmen? Welche Maßnahmen setzt die Gruppe Santini um, um Umweltfreundlichkeit und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen? Im folgenden Interview gibt Andrea Santini spannende Einblicke in die nachhaltige Transformation der Logistikbranche und die Rolle der Digitalisierung in diesem Prozess.

Interviewer: Guten Tag Andrea, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Die Gruppe Santini hat ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Welche Bedeutung hat dieser Meilenstein für Sie?

Andrea Santini: Guten Tag und vielen Dank für diese Gelegenheit. Dieser zweite Nachhaltigkeitsbericht ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg. Er ist nicht nur ein Dokument, sondern der konkrete Beweis für unser Engagement für ein verantwortungsbewusstes Entwicklungsmodell, das Innovation und Umweltbewusstsein vereint. Jeden Tag arbeiten wir daran, Nachhaltigkeit in unser Geschäft zu integrieren, in dem Bewusstsein, dass die Zukunft denen gehört, die den Mut haben, in den Wandel zu investieren.

Interviewer: Die Logistik ist ein zentraler Bereich Ihrer Geschäftstätigkeit. Wie gehen Sie die Herausforderung der Nachhaltigkeit in diesem Bereich an?

Andrea Santini: Die Logistik ist das Herzstück unseres Unternehmens und gleichzeitig einer der Bereiche mit der größten Umweltbelastung. Deshalb haben wir uns für eine integrierte Logistik entschieden, die mit unserem Qualitätsmanagementsystem verknüpft ist und Effizienz sowie Nachhaltigkeit gewährleistet. Wir haben in eine Flotte von modernsten Euro-6-Fahrzeugen investiert und testen den Einsatz von Biokraftstoffen, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Jeder kleine Schritt in diese Richtung macht einen Unterschied, und unser Ziel ist es, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Interviewer: Wie wichtig ist die Digitalisierung auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit?

Andrea Santini: Sie ist von entscheidender Bedeutung. Die Technologie ermöglicht es uns, Routen zu optimieren, den Verbrauch zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Einführung von Rentri (Nationales Elektronisches Register zur Rückverfolgbarkeit von Abfällen) ist eine großartige Gelegenheit, unsere Branche transparenter und verantwortungsbewusster zu gestalten. Die Digitalisierung der Logistik bedeutet auch eine Verbesserung der Sicherheit und der Servicequalität, was sowohl für das Unternehmen als auch für die Umwelt positive Auswirkungen hat.

Interviewer: Wie sieht die Zukunftsvision der Gruppe Santini in Bezug auf Nachhaltigkeit aus?

Andrea Santini: Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit kein Ziel, sondern eine fortwährende Reise ist. Unser Ziel ist es, Vorreiter eines echten Wandels zu sein, indem wir Innovation, Verantwortung und Wachstum miteinander verbinden. Wir wollen ein immer grüneres Logistikmodell aufbauen, in dem Technologie und Effizienz im Dienste der Umwelt stehen. Die wahre Herausforderung besteht darin, unsere Denkweise zu verändern: Es geht nicht nur darum, die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch darum, die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, neu zu überdenken. Für uns ist die Zukunft klar: Nachhaltigkeit und Innovation müssen Hand in Hand gehen. Und wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten.

Interviewer: Eine klare und kraftvolle Botschaft. Vielen Dank, Andrea, für diese inspirierende Vision.