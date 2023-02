Patrick Gampenrieder: Plakatwerbung auch für Kleinunternehmen

Im Interview mit First Avenue spricht der Geschäftsführer der Gampenrieder – Tischler seit 1914, Patrick Gampenrieder, über die Notwendigkeit von Außen- und Plakatwerbung auch für kleine Unternehmen in Südtirol.

First Avenue: Herr Gampenrieder, Ihre Tischlerei befindet sich bereits in der 4. Generation. Könnten Sie uns einen Überblick über Ihre Tätigkeiten geben?

Patrick Gampenrieder: „Unsere Tischlerei am Ritten besteht bereits seit 1914 und mittlerweile beschäftigen wir 15 Mitarbeiter. Wir sind spezialisiert auf die Inneneinrichtung von Hotels, Unternehmen. Unser Fokus liegt auf Lösungskompetenz, was bedeutet, dass wir eng mit Architekten zusammenarbeiten und auch die verrücktesten Ideen umsetzen können.”

First Avenue: Werbung spielt auch in Ihrem Unternehmen eine wichtige Rolle. Wie sieht die allgemeine Strategie Ihrer Unternehmenskommunikation aus?

Patrick Gampenrieder: „Wir legen den Fokus auf B2B-Kunden wie Gastronomiebetriebe, Hotels und Unternehmen. Um unser positives Image noch weiter zu verstärken, ist die Imagewerbung bereits seit einigen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskommunikation.“

First Avenue: Wie wichtig ist Außen- und Plakatwerbung für Ihr Unternehmen?

Patrick Gampenrieder: „Außen- und Plakatwerbung ist für uns von großer Bedeutung. Wir sehen diese Möglichkeit als einen wichtigen Bestandteil eines guten Marketingmixes neben klassischer Print- und Onlinewerbung. Die Plakatwerbung unterstützt uns bei der Imagewerbung und dem Employer Branding. Es ist uns wichtig, immer wieder präsent zu sein und so auch bei unseren Kunden unbewusst im Gedächtnis zu bleiben.”

First Avenue: Aus Ihrer Sicht: Wie sehr eignet sich Plakatwerbung für kleinere Unternehmen in Südtirol?

Patrick Gampenrieder: „Ich finde Plakatwerbung eignet sich besonders gut für kleinere Unternehmen. Mit einer professionellen Beratung kann selbst mit einem kleineren Budget eine auffallende Plakatwerbung realisiert werden, indem man für den Aushang beispielsweise nicht die Hochsaison wählt. Darüber hinaus bietet Plakatwerbung die Möglichkeit, die Aushangpositionen gezielt an die Zielgruppe anzupassen. Wenn ich beispielsweise Imagewerbung am Ritten machen möchte, kann ich gezielt dort Werbung schalten und die lokale Kundschaft erreichen. “

First Avenue: Sie haben gerade eine Plakatkampagne gestartet: Können Sie schon erste Erfolge vermerken?

Patrick Gampenrieder: „Genau, wir haben vor Kurzem unsere Kampagne gestartet und im Sommer und Herbst folgen dann noch zwei weitere Plakatkampagnen. Unser Ziel war es, Kunden zu erreichen und bei ihnen im Gedächtnis zu bleiben und dies ist uns auch gelungen. Kunden sprechen uns regelmäßig auf die Kampagne an – sie sind begeistert davon. Wir haben durchwegs gute Rückmeldungen erhalten.”

First Avenue: Wie war die Zusammenarbeit mit First Avenue und was waren Ihre Erfahrungen mit uns als Partner?

Patrick Gampenrieder: „Wir haben bereits im Jahr 2020, nach dem Lockdown, eine erfolgreiche Plakatkampagne in Zusammenarbeit mit First Avenue gestartet. Unsere Erfahrungen mit First Avenue als Partner waren sehr positiv. First Avenue ist flexibel im Ablauf und sorgt für eine schnelle Umsetzung. Unsere Wünsche und Vorstellungen wurden genauso umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben.“

First Avenue: Zum Abschluss: Welches Fazit können Sie daraus ziehen?

Patrick Gampenrieder: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis unserer Kampagne und blicken gespannt auf die zwei weiteren geplanten Kampagnen in diesem Jahr.

Wir freuen uns, mit First Avenue auch weiterhin als Partner für unsere Plakatkampagnen zählen zu können.“

