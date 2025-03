Warum Pflegevorsorge wichtig ist

Von: First Avenue

Was passiert, wenn ich im Alter auf Pflege angewiesen bin? Eine kluge Vorsorge schützt vor finanziellen Belastungen. Denn Pflege ist mit Kosten verbunden.

In Südtirol wird bis 2035 ein Anstieg des Pflege- und Betreuungsbedarfs um mehr als 35 Prozent erwartet, wie die Studie „Altern in Südtirol“ zeigt. Schon heute sind viele ältere Menschen im Alltag auf Hilfe angewiesen, sei es durch Angehörige oder Pflegekräfte in einem Seniorenheim. Über 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden im engsten Familienkreis – meist von Frauen – betreut. Diese Verantwortung ist nicht nur eine große emotionale und zeitliche Herausforderung, sondern führt oft dazu, dass die Pflegenden ihre berufliche Tätigkeit einschränken, mit negativen Folgen für ihre Rentenvorsorge. Hinzu kommen lange Wartezeiten auf einen Heimplatz, bedingt durch den Mangel an Pflegekräften.

Pflege ist mit Kosten verbunden. Das Land Südtirol unterstützt Pflegebedürftige und ihre Familien mit Pflegegeld und verschiedenen Zuschüssen. Diese Hilfen bieten eine Grundabsicherung, reichen jedoch meist nicht aus, um die gesamten Pflegekosten zu decken. Versorgungslücken müssen von den Betroffenen selbst oder ihren Angehörigen übernommen werden, was zu erheblichen finanziellen Belastungen führen kann.

Die Raiffeisenkassen sensibilisieren für die Bedeutung der Eigenvorsorge.

„Wer rechtzeitig vorsorgt, schützt sich vor finanziellen Risiken,“ erklärt Thomas Gruber, Leiter des Bereichs Vertrieb und Verwaltung beim Raiffeisen Versicherungsdienst. „Pflege ist ein Thema, das uns alle angeht. Auch Jüngere können durch Krankheit und Unfall auf Betreuung angewiesen sein.“ Mit der Raiffeisen Pflegeversicherung bist du im Ernstfall gut abgesichert: Bei Verlust der Selbstständigkeit erhältst du eine monatliche Rente, die einen Teil der Pflegekosten abdeckt. So bleiben deine Ersparnisse geschützt und deine Angehörigen werden finanziell entlastet. Weitere Informationen erhältst du in deiner Raiffeisenkasse oder unter www.raiffeisen.it/pflegeversicherung.