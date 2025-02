Wer sind Südtirols beliebteste Winterhütten 2025?

Die Sieger der „beliebteste Winterhütten 2025“ stehen fest! - Foto: © First Avenue GmbH

Von: First Avenue

Vom 8. bis 29. Januar lief die große First20 Publikumswahl auf suedtirol.live – und knapp 20.000 Stimmen entschieden, welche der insgesamt 253 teilnehmenden Hütten Berg- und Winterfans am meisten begeistern!

Am 25. Februar wurde es dann spannend: Im Rahmen der großen Siegesfeier bei Roner Brennereien in Tramin wurde das Ergebnis offiziell enthüllt! In feierlicher Atmosphäre nahmen die 20 Gewinner ihre Auszeichnung für gelebte Gastfreundschaft und Südtiroler Alm- und Genusstradition entgegen.

Und hier sind die drei Hütten, die es ganz nach oben geschafft haben:

1. Platz: Die Freundalm in Ridnaun/Ratschings als beliebteste Winterhütte Südtirols!

2. Platz: Die Prantneralm bei Sterzing – Starke Platzierung auf Rang zwei.

3. Platz: Die Furlhütte am Rosskopf – Ein verdienter dritter Podiumplatz.

Die hohe Beteiligung an der Wahl hat dabei selbst die Organisatoren überrascht. Andreas Heyer von First Avenue zeigte sich begeistert: „Die First20 Wahl zeigt, wie eng Gäste mit den Südtiroler Hütten verbunden sind. Fast 20.000 Stimmen – das spricht für sich! Das Format zieht Einheimische wie Gäste gleichermaßen in ihren Bann und unterstreicht, wie sehr authentische Erlebnisse und echte Gastfreundschaft geschätzt werden.“

Ein ganz besonderer Moment war die Ehrung der diesjährigen Siegerhütte – der Freundalm in Telfes/Ratschings. Hüttenwirtin Ingrid Nössing ließ es sich nicht nehmen, ihr ganzes Team mit auf die Bühne zu holen. Sichtlich bewegt nahm sie die Auszeichnung entgegen:

„Wir sind einfach nur sprachlos! Unsere Hütte ist ein Ort der Begegnung, an dem sich alle wohlfühlen. Diese Auszeichnung ist eine riesige Freude für uns – und ein wunderschönes Dankeschön an alle, die für uns gestimmt haben!“

Auch Roner, Aktionspartner der Wahl, unterstrich die Bedeutung der Initiative. „Südtiroler Qualität, Tradition und Genusskultur gehören untrennbar zusammen. Wir freuen uns, die Gewinner mit unseren hochwertigen Produkten zu feiern und diese besondere Auszeichnung zu unterstützen“, so Geschäftsführerin Karin Roner.

Ein Hoch auf all die Hütten, die den Winter in Südtirol so besonders machen!

Hier die Liste aller Gewinnerhütten:

Platz 1: Freundalm, Ratschings

Platz 2: Prantneralm, Sterzing

Platz 3: Furlhütte, Rosskopf / Sterzing

Platz 4: Mair in Plun Hütte, Villanders

Platz 5: Ochsenalm, Vals / Gitschberg

Platz 6: Lazinser Alm, Pfelders

Platz 7: Berglalm, Schnals

Platz 8: Allriss Alm, Pflersch

Platz 9: Gasthof Rossalm, Plose / Brixen

Platz 10: Zingerle Hütte, Vals / Fane

Platz 11: Almgasthof am Rinderplatz, Villanders

Platz 12: Feltuner Hütte, Rittner Horn

Platz 13: Nockalm, Mühlbach / Jochtal

Platz 14: Edelweisshütte Ladurns, Gossensass

Platz 15: Gitschhütte, Meransen

Platz 16: Kirchsteigeralm, Halfing / Meran 2000

Platz 17: Anratterhütte, Mühlbach / Gitschberg

Platz 18: Kanzelhütte, Sulden

Platz 19: Ban Rutzner, Plose Brixen

Platz 20: Ski Alm, Sulden

Über First20

Die First20 Publikumswahlist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols verliehen wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel und ehrt Betriebe, Unternehmen, Dienstleister oder Vereine in Südtirol, die als besonders empfehlenswert und beliebt gelten.

Über den Aktionspartner Roner Brennereien

Die Familienbrennerei Roner aus Tramin, gegründet 1946, ist Synonym für Tradition und Qualität: Handwerkliche Destillation und beste Zutaten prägen das umfangreiche Sortiment von klassischem Williams bis zum innovativen Gin. Ein winterliches Highlight ist der Bombardino, Roners Originalrezept mit leckerem Eierlikör und hauseigenem Rum, gebrannt in Tramin. Serviert mit Schlagsahne verkörpert diese winterliche Delikatesse alpine Gemütlichkeit und Hochgenuss auf den Hütten Südtirols.