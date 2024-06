Wertschätzung der Heimat durch DAO

Von: First Avenue

Wertschätzung der eigenen Heimat bedeutet, die Tradition und den Stil in allen Aspekten des Alltags zu unterstützen. Die Genossenschaft DAO ist seit 1962 in diesem Sinne aktiv, vor allem in Trentino und Südtirol, wo sie sowohl in den größeren Städten als auch in den kleineren Dörfern präsent ist.

DAO (Dettaglianti Alimentari Organizzati) verfügt heute über mehr als 280 Verkaufsstellen in den Provinzen Trient, Bozen, Verona und Vicenza. Viele dieser Supermärkte versorgen Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern.

Der Hauptsitz der Genossenschaft befindet sich in Lavis (TN) und wächst kontinuierlich weiter, zusammen mit ihrem Netzwerk von Unternehmern und Geschäften. Insbesondere sind es die Mitglieder, die das Gesicht der Genossenschaft vor Ort repräsentieren. Sie kennen die Gewohnheiten und Vorlieben der Gemeinschaften, denen sie ein umfassendes, sorgfältiges und familiäres Einkaufserlebnis bieten.

In Südtirol ist DAO unter den Marken Conad, Conad City und Market Conad vertreten. Der erste Partner in der Provinz Bozen eröffnete 1987 sein Geschäft in Meran. Seitdem haben sich Fachwissen und Unternehmergeist kontinuierlich weiterentwickelt. Heute kann die Kundschaft in Südtirol auf 37 DAO-Mitglieder mit mehr als 100 Verkaufsstellen der Marke Conad zählen.

Jedes dieser Geschäfte schätzt das Gebiet durch das Bewusstsein, das nur diejenigen haben, die dort seit jeher leben und täglich in direktem Kontakt damit stehen. Einige der Mitglieder führen ihre Verkaufsstellen seit Generationen und bereichern den Stil von DAO und Conad mit familiärer Wertschätzung, kundengerechter Freundlichkeit und dem Respekt für die Vielfalt, die jedes Geschäft zu einem einzigartigen Bezugspunkt für den täglichen Einkauf macht.