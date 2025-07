2. Tour-Etappensieg für Sprinter Milan – Pogacar weiter 1.

Von: apa

Der Italiener Jonathan Milan hat am Mittwoch seinen zweiten Etappensieg bei der laufenden Tour de France gefeiert. Der Lidl-Trek-Fahrer setzte sich auf dem 160,4 Kilometer langen 17. Teilstück von Bollene nach Valence im Massensprint vor dem Belgier Jordi Meeus und dem Dänen Tobias Lund Andresen durch. In der Gesamtwertung gab es keine Änderungen. Der Slowene Tadej Pogacar behielt seine Führung, Felix Gall ist nach wie vor Siebenter.

Gall kam als 29. zwei Plätze hinter Titelverteidiger Pogacar und knapp vor dem Gesamtzweiten Jonas Vingegaard (34.) ins Ziel, alle drei hatten einen Rückstand von 1:09 Minuten auf die Topgruppe. Glück hatten sie, dass sie in einen Massensturz nicht verwickelt waren, den es rund einen Kilometer vor dem Ziel vor ihnen gab. Es war nicht der einzige am Tag nach der harten Etappe hinauf auf den Mont Ventoux. Regen hatte im Finish der Flachetappe für sehr schwierige Bedingungen gesorgt.

Pogacar hat weiter ein Plus von 4:15 Minuten auf Vingegaard, Lipowitz hat einen Rückstand von 9:03 Minuten. Gall fehlen weiter 14:50 Minuten auf den Spitzenreiter. Auf Kurs Richtung Tagessieg war lange Zeit Jonas Abrahamsen, der Norweger wurde allerdings vier Kilometer vor dem Ziel vom Hauptfeld eingeholt. Am Donnerstag folgt die Königsetappe. Die Strecke in den Alpen führt von Vif über 171,5 Kilometer und 5.450 Höhenmeter hinauf zum Dach der Tour, dem 2.304 Meter hohen Col de la Loze.