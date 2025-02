2:0-Sieg von Real gegen Girona bei Alabas Startelf-Comeback

David Alaba spielte nach langer Verletzungszeit wieder in der Startelf

Von: apa

Real Madrid hat am Sonntag im spanischen Fußball-Titelkampf nachgezogen. Das Team mit ÖFB-Star David Alaba, der zum ersten Mal seit dem Ende seiner 13-monatigen Verletzungspause (Kreuzband) in der Startelf der Madrilenen stand, besiegte vor heimischem Publikum Girona mit 2:0. Die Treffer besorgten der kroatische Altstar Luka Modric mit einem herrlichen Distanzschuss (41.) und Vinicius Junior (83.). In der Tabelle zog Real mit Leader Barcelona nach Punkten (54) gleich.

Defensivspieler Alaba wurde in der 73. Minute ausgetauscht und zeigte ein solides Startelf-Comeback. Seit seiner Rückkehr am 19. Jänner hatte der 32-Jährige mehrere Kurzeinsätze als Einwechsler gehabt, bevor er sich Anfang Februar eine Adduktorenverletzung zuzog. Für Real war es der erste volle Erfolg in der Liga nach drei sieglosen Spielen (2 Remis, 1 Niederlage).

Im Kampf um die Champions-League-Plätze feierte Athletic Bilbao einen 7:1-Heimsieg über LaLiga-Schlusslicht Real Valladolid. Die Basken liegen sechs Punkte hinter Barca und Real auf Rang vier. Atletico Madrid (53) ist Dritter.