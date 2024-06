24. Bini-Systems Golf Open in Lana

Von: lup

Lana – Bereits zum 24. Mal fanden am 7. und 8. Juni die Bini-Systems Golf Open, eines der bekanntesten Turniere Südtirols und das größte Golfevent des Landes, im Golf Club Lana (Gutshof Brandis) statt. An zwei Tagen standen vier Kanonenstarts auf dem Programm – abgerundet wurde das Event durch einen großen Galaabend im Kurhaus Meran, bei dem auch für „Südtirol hilft“ gespendet wurde.

Die Bini-Systems Golf Open zählen inzwischen zu den bekanntesten und begehrtesten Golfturnieren in Südtirol. Auch heuer gab es wieder über 200 Anmeldungen. Mit 70 Schlägen (Par-Runde) konnte Lukas Holzner das Turnier im Golf Club Lana (Gutshof Brandis) für sich entscheiden. Bester Bini – Systems Kunde gewann Laura Thaler mit 40 Nettopunkten. Der Sieg in der „Netto 1. Cat.“ ging an Oswald Rizzi, vor Manuela Mahlknecht, in der „Netto 2. Cat.“ an David Garber-Fent vor Manfred Marsoner und in der „Netto 3. Cat.“ an Sergio Berloffa vor Robert Niederkofler.

Golf Open unterstützen „Südtirol hilft“

„Das Golfturnier blickt inzwischen auf eine lange Tradition zurück und ist in den letzten Jahren stark gewachsen. „Auch in diesem Jahr war der Andrang sehr groß, sowohl beim sportlichen Teil als auch bei der Abendgala, zu der wir wieder viele namhafte Persönlichkeiten begrüßen durften“, so Initiator Maximilian Bini, selbst leidenschaftlicher Golfer. Mitveranstalter Günter Wimmer vom IT-Unternehmen Systems: „Die Leidenschaft unserer Golfteilnehmer für dieses Turnier ist jedes Jahr groß und ich freue mich sehr, dass wir zwei Tage lang spannende Momente auf dem Rasen erleben und gemeinsam einen unterhaltsamen Abend verbringen durften. Natürlich sind wir auch stolz, dass wir mit den Einnahmen aus der Tombola einen wesentlichen Beitrag für wohltätige Zwecke leisten.“ Tatsächlich beteiligten sich zahlreiche Spieler und Gäste an der Tombola deren Gesamterlös von 6.200 Euro „Südtirol hilft“ zugutekommt.

Siegerehrung im „Pavillon des Fleurs“

Das Event ging mit einem großen Fest im „Pavillon des Fleurs“, dem eleganten Spiegelsaal im Kurhaus Meran, zu Ende. Die Gewinner des Turniers wurden bei der „After Open Gala“ mit Fingerfood, Show und Musik von DJ Nick geehrt. Unter den prominenten Turnier-Teilnehmern und Gästen befanden sich unter anderem der Meraner Bürgermeister Dario Dal Medico, Heinrich Dorfer (Quellenhof Group), sowie Marco Galateo (Landtagsabgeordneter).