30 Schüler aus Norddeutschland zu Besuch im Eggental

Von: Ivd

Welschnofen – Dieses Projekt hatte es in sich: In Zusammenarbeit mit der Wintersportinitiative „Dein Winter. Dein Sport“ durften vor kurzem 33 Schüler aus Schleswig-Holstein, begleitet von zwei Lehrpersonen, in Carezza Dolomites eine Skiwoche verbringen. Der Großteil der Jugendlichen kam im Rahmen von DeineWinterWoche zum ersten Mal aktiv mit dem Alpinen Skisport in Berührung – und das in einer atemberaubenden Umgebung im Herzen des UNESCO-Welterbes Dolomiten.

1160 Kilometer legten die Schüler der achten Klasse der Schule Hohe Geest aus Hohenwestedt Mitte Jänner zurück, um aus der Nähe von Kiel per Zug nach Bozen und dann per Bustransfer ins Skigebiet Carezza Dolomites im Eggental anzureisen. Am Fuße des Rosengartens und des Latemars erlernten die Jugendlichen unter der fachkundigen Anleitung der Skilehrer der Carezza skischool an vier Tagen das Skifahren, ehe es wieder zurück in den Norden Deutschlands ging. Neben dem Skisport stand für die Schüler auch ausreichend freie Zeit zur Verfügung. Einige gingen rodeln und andere erkundeten die Umgebung inmitten der Bergwelt der Dolomiten.

Das Projekt hatte die Wintersportinitiative „Dein Winter. Dein Sport“ lanciert. Nach einer Bewerbungsphase wurden Mitte November deutschlandweit insgesamt neun Klassenfahrten in den Schnee in die unterschiedlichsten Skigebiete verlost. „Das Interesse war sehr groß, denn es haben sich mehr als 1000 Schulklassen beworben. Bei uns wurde das Projekt von Eggental Tourismus und der IDM getragen“, erklärt Florian Eisath, Geschäftsführer von Carezza Dolomites.

Weil viele der Schüler zum ersten Mal auf Skiern standen, war es für sie eine echte Herausforderung. Eine Challenge, die den Jugendlichen aber sehr viel Spaß gemacht hat. „Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann kann ich mich auch noch gut an jene Abenteuer erinnern, die wir damals gemeinsam erlebt haben. Das Feedback der Schüler aus Norddeutschland war jedenfalls sehr positiv und vielleicht gibt es ja eine Wiederholung dieser Initiative“, so Eisath abschließend.