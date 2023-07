36. Auflage des Motogiro delle Dolomit erneut ein Riesenerfolg

Leifers – Bei Kaiserwetter ging vor kurzem die 36. Auflage des „Motogiro delle Dolomiti“ über die Bühne. Zahlreiche Piloten nahmen an der Veranstaltung vom Motoclub Motor’s Sporting Laives teil.

Der „Motogiro delle Dolomiti“ ist die älteste Motorradveranstaltung in Südtirol, bei der neben lokalen Piloten auch jene aus dem Friaul, dem Veneto und sogar aus Österreich an den Start gehen. Auch der Bürgermeister von Leifers, Christian Bianchi, sowie einige Assessoren der Gemeinde Leifers, wollten sich diese spektakuläre Rundfahrt nicht entgehen lassen. Von Vespas bis hin zu Lambrettas und Old-Timern, alle verschiedenen Motorräder-Arten waren vertreten. Gestartet wurde wie immer in Leifers. Die traditionelle Rundfahrt führte die Piloten in Richtung Süden nach Auer, Mezzolombardo bis hin nach Ziano di Fiemme, wo ein erster Umtrunk stattfand. Der zweite Stopp war ein Berg-Restaurant auf dem Vallespass, wo es das Mittagessen gab.

Neben einigen Geschenken an die anwesenden Piloten übermittelte dort auch Motor’s Sporting Laives-Präsident Francon Manzana seine Grußworte an alle Teilnehmer. Außerdem bekannte er sich an seine Ausschuss-Mitglieder, ohne die eine so aufwendige Veranstaltung nicht zustande gekommen wäre. Nach diesen netten Worten machten sich die Piloten wieder auf den Weg in Richtung Leifers.