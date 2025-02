4:4 in packendem Cup-Fight zwischen Barcelona und Atletico

Von: APA/dpa

Der FC Barcelona hat in einem spektakulären Spiel gegen Atlético Madrid eine gute Ausgangsposition für das anvisierte Fußball-Cup-Finale in Spanien verspielt. Der Tabellenführer der Primera División drehte das Halbfinal-Hinspiel zu Hause nach einem 0:2-Rückstand zunächst in eine 4:2-Führung, musste sich nach zwei Gegentoren in der Schlussphase aber mit einem 4:4 (3:2) zufriedengeben. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 2. April in Madrid.

Julian Alvarez (1.) und Antoine Griezmann (6.) hatten zunächst für einen Blitz-Start der Gäste gesorgt. Doch Barça gelang durch einen Doppelschlag von Pedri (19.) und Pau Cubarsí (21.) der schnelle Ausgleich. Inigo Martinez (41.) sorgte noch vor dem Ende einer höchst unterhaltsamen ersten Halbzeit für die 3:2-Führung, die der eingewechselte Robert Lewandowski (74.) nach dem Seitenwechsel ausbaute. Marcos Llorente (84.) und Alexander Sörloth (90.+3) retteten Atlético aber noch das Remis.

Im zweiten Halbfinal-Duell tritt Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba am Mittwoch zum Hinspiel bei Real Sociedad an.