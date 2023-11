5:0-Kantersieg gegen Feralpisalò

Bozen – Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol lässt im Rahmen des achten Spieltags der Hinrunde der nationalen Primavera 2-Meisterschaft mit einer Machtdemonstration aufhorchen: Im heimischen FCS Center schlagen die Jungs unter der Leitung von Mister Federico Valente die Bresciani der Feralpisalò mit 5:0 (5:0) und entledigen sich der Aufgabe bereits in der ersten Halbzeit – alle fünf Treffer fallen nämlich in den ersten 32 Minuten.

Den Torreigen eröffnet Buzi per Oberkörper im Anschluss an einen Eckstoß (4.), wenig später erhöhen die Gastgeber durch ein Eigentor von Rubagotti im Anschluss an eine Kopfballhereingabe auf 2:0 (7.). Das schönste Tor des Nachmittags trägt die Handschrift von Padovani, er trifft per sehenswertem Abschluss zum 3:0 ins Kreuzeck (15.).

Buzi legt per Doppelpack das 4:0 nach (20.), Testa hingegen markiert in besagter 32. Minute den 5:0-Endstand. Die Weißroten befinden sich aktuell mit 14 Punkten in den höheren Gefilden der Tabelle von Kreis A (dank vier Siege und zweier Unentschieden).

FC SÜDTIROL – FERALPISALÓ 5:0 (5:0)

FC SÜDTIROL: Tschoell, Cangert (46. Sula), Testa, Gander, Rottensteiner, Moutassime, Costa (62. Messner), Uez, Buzi (79. Buonavia), Padovani (46. Tahiri), Loncini (62. Bahaj)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Balde, Cacciatore, Margoni, Zejnullah

Trainer: Federico Valente

FERALPISALÓ: Faganio, Zappa (62. Gaverini), Rubagotti (35. Peli), Brognoli, Danesi, Rebussi, Nasti, Noventa (46. Contrasto), Benti, Picchi (46. Mombrini), Bettolini (71. Telalovic)

Auf der Ersatzbank: Bordiga, Xhepa, Gatti, Rizzi, Ranieri, Inverardi

Trainer: Damiano Zenoni

SCHIEDSRICHTER: Stefano Milone | Nicola Morea & Ionut Eusebiu Nechita

TORE: 1:0 Buzi (4.), 2:0 Eigentor Rubagotti (7.), 3:0 Padovani (15.), 4:0 Buzi (20.), 5:0 Testa (32.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten: Brognoli, Rebussi; Gelb-rote Karte: Danesi (41. & 88.); Rote Karte: Gander (73.)