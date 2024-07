50 Teams beim größten Padel-Turnier Südtirols

Von: ka

Brixen – 50 Teams aus dem ganzen Land trafen sich an diesem Wochenende zum größten Padel-Turnier Südtirols in Brixen. Zwei Argentinier holten sich dabei den Sieg.

Die beiden Padel-Plätze des Tennis Brixen Bressanone waren am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juli Schauplatz des größten Padel-Turniers Südtirol. 50 Zweier-Teams aus ganz Südtirol haben sich zum Turnier im Vorfeld angemeldet und zeigten ihr Können in dieser neuen Trendsportart. Die Teams wurden in die zwei Kategorien „Beginner“ und „Advanced“ eingeteilt – Damen, Herren und Mixed spielten dabei jeweils in der selben Kategorie. In den Vorrunden, die am Samstag stattfanden, dauerte ein Spiel jeweils 20 Minuten. Gruppenerster und Gruppenzweiter qualifizierten sich für die Finalspiele am Sonntag, bei denen je ein Satz ausgespielt wurde.

In der Kategorie „Beginner“ setzten sich Manuel Trappolini und Bettina Paoli gegen Thomas Laconi und Maria Sole Moggio durch. In der Kategorie „Advanced“ holten sich die zwei Argentinier Augustin L’Aqua und Claos Herrero, die in Gröden leben, den Sieg. Sie gewannen das Finale gegen die Brixner Simon Larcher und Simon Michaeler. Matteo Scaggiante und Gunnar Braito wurden für ihr einfallreiches Turnier-Outfit prämiert; während Tom Oberegger beim Smash-Contest den Pokal für den stärksten Schlag einheimste. „Dass 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Land nach Brixen kommen, um ihre Padel-Kenntnisse zu messen, freut uns sehr und zeigt, dass der Padel-Sport viele junge Leute zum Sporteln motiviert“, sagt Tom Oberegger, Organisator des Turniers.